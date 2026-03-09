Economía
09 de marzo de 2026 - 06:00

Yacyretá: “Viven de nuestro medidor” pero imponen un bozal para ocultar arbitrariedades

PEDRO FERREIRA.
PEDRO FERREIRA.ARCENIO ACUÑA

La “ley del silencio” impuesta por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) mediante la Circular SGP N.º 03/2026 no es solo una movida administrativa, sino una afrenta a quienes sostienen la institución.

Por ABC Color

Para el expresidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, la actitud de la cúpula paraguaya carece de un “mínimo de decencia”, considerando que los funcionarios de la binacional —técnicos y administrativos— perciben sus haberes gracias a lo que la estatal eléctrica factura a cada usuario paraguayo.

“La EBY les paga su sueldo con lo que le cobra a la ANDE, y esta de lo que a nosotros nos factura. Corresponde dar información sobre qué hacen quienes viven de nuestro medidor”, fustigó el exalto funcionario.

Lea más: EBY: guardianes del silencio tienen salarios vip de más de G. 37 millones

Según el análisis, este comportamiento es sintomático en el gobierno de Santiago Peña, que se ha acostumbrado a dar “grandes anuncios” sin documentos respaldatorios, actuando como si fueran “dueños de una empresa privada” con derecho a seleccionar qué se puede saber y qué no.

Para el extitular de la estatal, esta política de la “voz única” no busca eficiencia, sino que “esconde las arbitrariedades, permitiendo con ello la corrupción y la impunidad”. Al cercenar el acceso a la información, la EBY rompe el deber de todo servidor público de rendir cuentas a quienes, con el pago mensual de su energía, les mantienen a ellos y a sus familias.