Caja Fiscal: industriales advierten que acuerdo solo dará “oxígeno” por corto plazo

Tras reunirse con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, indicó que se alcanzó “un acuerdo bastante amplio” con los sectores involucrados, pero que el Ejecutivo “cedió” en algunos puntos planteados en la propuesta inicial.

El titular de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (Cifarma) y vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gerardo García, señaló que para el sector industrial la reforma de la Caja Fiscal es prioritaria y que, en conversaciones con autoridades del Ministerio de Economía, se explicó que se buscaba una solución parcial con el objetivo de “evitar la hemorragia” que representa para el país el déficit de la reforma previsional.

Impacto en otros sectores

Sostuvo que el desbalance en el sistema jubilatorio aumenta cada vez más y que resulta “imposible” sostener el déficit de más de US$ 300 millones registrado al cierre del 2025.

“Es una cifra muy significativa y afecta directamente a todas las actividades y a los programas que el Gobierno está planteando”, mencionó.

Señaló que ese déficit también se traduce en un “gasto extra” que afecta directamente al sector farmacéutico, que es uno de los rubros con los que el Estado no está logrando mantenerse al día en los pagos.

Desde el punto de vista económico, sostuvo que una vez solucionado este problema se generará “un clima distinto”, que propiciará mayor previsibilidad respecto a las deudas de pago del Estado. Por lo tanto, consideró que resolver esta situación “es fundamental y que le vendrá muy bien al país”.

Solución temporal seguirá sumando déficits

“Lastimosamente, por lo que estamos viendo, la solución a la que se está llegando con este acuerdo no es nuevamente satisfactoria. Es tomar oxígeno, pero a un plazo muy corto, que tendrá consecuencias negativas porque se seguirán sumando más déficits”, destacó.

El industrial consideró que “de una vez por todas” quienes se benefician de la caja de jubilaciones-como el educativo, militar y policial-, aseguró que son los que más déficit generan.

Otros sectores solventarán “los problemas”

“Se debería de encontrar una solución definitiva, de modo a evitar que otros sectores que no son beneficiarios terminan “solventando” los problemas del sistema jubilatorio", destacó.

Además, señaló que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados debería haberse mantenido y lamentó que el acuerdo alcanzado tenga un "carácter político” y que representará un alto costo para la población en general. Añadió que se habla de más de US$ 100 millones de aporte adicional respecto a lo planteado por la Cámara Baja.

“Con la aprobación de la propuesta de Diputados nos ahorrariamos US$ 100 millones y ahora con lo que se está haciendo prácticamente solo se soluciona el problema a muy corto plazo. En menos de cinco años tendremos que volver a modificar esta situación”, aseveró.