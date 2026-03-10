Soterramiento de línea de alta tensión: Otra vez cerrarán media calzada de la Costanera

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que desde este jueves, 12 de marzo, cerrarán de media calzada en el tramo comprendido entre la avenida General Santos y la calle San Estanislao de Costanera Norte de Asunción.

El cierre es para avanzar con los trabajos electromecánicos vinculados con la subterraneización de la Línea de Alta Tensión (LAT), obra que ya causó más de un dolor de cabeza a los usuarios de la avenida desde el año pasado.

De acuerdo con los datos de la institución, el ingreso a Asunción por esta vía no tendrá restricciones y que podrá realizarse a través del viaducto del Jardín Botánico o mediante la circunvalación del puente Héroes del Chaco.

Entretanto, el carril de salida en la zona intervenida estará parcialmente cerrado entre las 05:00 y las 20:00 horas, razón por la cual los conductores que deseen egresar deberán tomar la avenida General Santos y posteriormente la avenida Artigas como vía alternativa.

Las tareas previstas, cuya duración estimada es de aproximadamente un mes, se llevarán adelante en coordinación con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y con el apoyo de la Municipalidad de Asunción, a través de la Policía Municipal de Tránsito.

Se trata de la penúltima etapa de la obra de la LAT, que contempla el soterramiento y empalme de las líneas de alta tensión. Esta intervención forma parte del Proyecto Resiliencia Urbana de la Franja Costera de la Ciudad de Asunción (PRUFCA), que prevé mejorar la infraestructura eléctrica y acompañar el desarrollo urbano del área.

Obras forman parte de un plan millonario que financia el Banco Mundial

Este conjunto de obras civiles resulta fundamental para el sistema de transmisión en alta tensión soterrado, con el fin de garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro de energía en alta tensión y preservar el entorno urbano y paisajístico de la Costanera Norte.

Los trabajos son ejecutados por el Consorcio Tocsa-Tecnoedil, adjudicado por G. 67.091 millones y financiado por el Banco Mundial bajo el Subproyecto Distrito Eco-Inclusivo del “Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción”.

El plan incluye la recuperación del Parque Caballero y la construcción de más de 700 viviendas (distrito Eco-Inclusivo) en la franja costera, y varias obras más, como la revitalización del Banco San Miguel y del centro histórico de Asunción entre otras obras .

Para llevar adelante el plan, el Poder Ejecutivo promulgó, ya en noviembre del 2023, la Ley N.º 7201/23, que aprueba el préstamo de hasta US$ 105.000.000, otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) ( Banco Mundial) para financiar estas obras.

La propuesta -que tuvo el visto bueno del directorio del BIRF el 28 de febrero de 2023- había sido aprobada en forma unánime por ambas Cámaras del Congreso en octubre de ese mismo año.

Con este proyecto se busca fortalecer la infraestructura y mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la franja costera en la capital paraguaya, a través de cuatro ejes principales, que serán subproyectos interrelacionados.

Soterramiento se ejecuta desde el 2024 y sigue sin concluir

En en caso del soterramiento de la línea de alta tensión, el MOPC destaca que forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura urbana, optimizar la tecnología del sistema de distribución eléctrica de la ANDE, y mejorar su confiabilidad, además de contribuir con el mejoramiento del paisaje urbano y con la generación de condiciones favorables para el desarrollo económico y la integración de nuevos espacios públicos en la franja costera de la ciudad.

Los trabajos se ejecutan desde noviembre de 2024 en sectores específicos, divididos en tres tramos: desde el Parque Caballero hasta la calle Florencio Villamayor; sobre la avenida Costanera, en el sector del Parque Lineal, desde la calle Florencio Villamayor hasta la avenida General Santos; y en la Costanera Norte, desde la avenida General Santos hasta la calle San Estanislao, acceso al Club Mbiguá.

El MOPC insta a los conductores a circular con precaución por la zona intervenida y a respetar las señalizaciones establecidas para garantizar la seguridad vial durante el desarrollo de las obras.