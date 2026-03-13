“Ya está lo suficientemente elevado”: conductores cuestionan suba de combustibles

Ante la escalada de violencia en Medio Oriente, que impulsó el precio internacional del petróleo, varios emblemas privados en Paraguay aplicaron un reajuste en el precio de sus combustibles.

Desde el gremio del sector habían señalado que el incremento sería en un promedio de entre G. 500 y G. 750 por litro.

Un equipo de ABC TV recorrió esta mañana varias estaciones de servicio y conversó con conductores, quienes manifestaron su desacuerdo con el nuevo ajuste en los precios.

“Lo que necesitabamos es la baja, no la suba. Ya está lo suficientemente elevado”, expresó una automovilista, quien comentó que destina alrededor de G. 1 millón aproximadamente al mes solo para cargar combustible.

Impacto directo en el bolsillo

Los conductores destacaron que este incremento tiene un impacto importante en el bolsillo porque se trata de un insumo imprescindible para las actividades cotidianas.

“Ojalá la guerra ya se pueda solucionar y podamos estar más tranquilos”, expresó otro automovilista.

Petróleos Paraguayos (Petropar) aún no informó sobre un reajuste de precios, por lo que mantiene los siguientes precios: