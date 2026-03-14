Activos de cooperativas de Ahorro, Crédito y Producción suman unos US$ 8.000 millones

Al analizar el ranking de cooperativas Tipo A, en el sector de Ahorro y Crédito, cinco son las cooperativas que administran el 49,7% del total de activos de este sector. A decir:

-Coomecipar Ltda., con US$ 701 millones

-Universitaria Ltda., con US$ 675 millones

-8 de Marzo Ltda., con US$ 250 millones

-Credit Unión Ltda., con US$ 235 millones

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-Loma Plata Ltda., con US$ 225 millones

Por su parte, en el sector de Producción, las cinco principales cooperativas concentran el 62,1% de los activos del sector, con el siguiente ranking:

-Chortitzer Ltda., con US$ 718 millones

-Colonias Unidas Ltda., con US$ 615 millones

-Fernheim Ltda., con US$ 550 millones

-Neuland Ltda., con US$ 246 millones

-Santa María Ltda., con US$ 211 millones

Las cooperativas del Chaco paraguayo ocupan un lugar destacado dentro de este ranking, lo que refleja el fuerte desarrollo del cooperativismo productivo en esa región, especialmente en actividades agropecuarias, industriales y de servicios.

El volumen de activos que hoy administra el sector cooperativo paraguayo confirma la relevancia que ha adquirido dentro de la economía nacional. Con aproximadamente US$ 8.000 millones al cierre de 2025 en las cooperativas de Ahorro y Crédito y de Producción Tipo A, el cooperativismo continúa consolidándose como un actor importante tanto en el financiamiento como en el desarrollo productivo. Entidades como Coomecipar, Universitaria o Chortitzer evidencian que el modelo ha logrado construir organizaciones sólidas, capaces de acuerdo con los datos oficiales, de gestionar recursos significativos y generar impacto económico en distintos sectores.

Las cifras también muestran que un grupo reducido de cooperativas concentra una parte importante de los activos del sistema, tanto en el ámbito financiero como en el productivo. Más que una señal de debilidad, este escenario refleja el proceso de consolidación que ha experimentado el sector en las últimas décadas, con cooperativas que han alcanzado mayor escala y capacidad operativa. Al mismo tiempo, este panorama plantea la oportunidad de continuar fortaleciendo a las demás entidades del sistema, promoviendo una mayor integración, eficiencia en la gestión y crecimiento equilibrado dentro del movimiento cooperativo.

En este contexto, el protagonismo de las cooperativas del Chaco paraguayo resulta especialmente significativo. Su presencia dentro del ranking de las principales entidades del país demuestra el impacto que puede tener el cooperativismo cuando se articula con la producción agropecuaria, la industria y los servicios. Ante el escenario mencionado, el desafío del sector pasa por seguir consolidando su solidez institucional, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.