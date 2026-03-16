Petropar quiere poner “parche” a la crisis con cañicultores con la compra del 100% de producción

Tras días de un ambiente caldeado que incluyó enfrentamientos con la policía y maquinarias retenidas, el nuevo presidente de Petropar, William Wilka, se sentó a negociar con la Asociación de Cañicultores para intentar calmar la crisis en Mauricio José Troche.

Tras la reunión, Petropar asegura la zafra alcoholera 2026 y promete comprar la totalidad de la materia prima a los productores censados de la planta.

Lea más: Cañicultores detenidos en protesta de Troche recuperan su libertad, pero quedan imputados

Pero el acuerdo tiene “letra chica”. La petrolera estatal solo cumplirá solo si los manifestantes despejen las rutas y abandonen la medida de fuerza.

Días atrás, 11 ciudadanos terminaron detenidos y procesados por resistencia y perturbación de la paz pública. Aunque ya recuperaron su libertad, sigue la tensión por la incautación de 19 tractores.

Se instalará mesa de trabajo para tren de molienda

En el acuerdo actual, se prometió reflotar la mesa de trabajo para seguir de cerca el eterno reclamo de la instalación de un nuevo tren de molienda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

William Wilka, acaba de asumir al frente de la estatal tras la renuncia de Eddie Jara, diciendo que “en momentos sensibles el interés nacional debe estar por encima de toda consideración personal”.