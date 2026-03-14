Exministro lamenta reforma light que solo empuja el problema para adelante

Persisten los cuestionamientos y críticas desde distintos sectores sobre los cambios aprobados a último momento en el proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público, cuya definición recae finalmente en campo de la Cámara de Diputados, donde persiste diferencias de criterios respecto al plan aprobado previamente y la versión del Senado que ha flexibilizado varios puntos del proyecto en medio de presiones del sector docente.

Incluso el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández ya había adelantado que estos cambios respecto al plan inicial incidirían en una reducción de apenas 40% del déficit y que se tendría que pensar en otra reforma dentro de 5 o 6 años.

Al respecto, el economista y ex ministro de Hacienda Germán Rojas lamentó la oportunidad perdida para realizar una reforma que sea sostenible. “Esto que se presentando lo que hace es tirar el problema para adelante, algo que más tarde o más temprano se va tener que volver a tocar”, afirmó.

Además cuestionó el hecho de que el Estado tenga que aportar más dinero a la Caja Fiscal, algo que todos vamos a tener que contribuir, desde el gran contribuyente que aporta con sus impuestos, hasta aquel ciudadano que está al borde de la informalidad, o el que paga sus compras en el supermercado, a todos nos va afectar”, dijo.

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Consultado sobre la posibilidad de aumentar la carga impositiva como sugirió el senador Silvio Ovelar, que esto no solucionaría el problema, ya que es un tema estructural que requiere de una reforma sostenible.

Definirán en comisión directiva el lunes

Por otra parte, se emitió ayer la convocatoria a sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para este lunes a las 14:00.

Para el efecto están convocados cerca de 15 gremios e instituciones. Ahí podrían emitir dictamen, lo que allanaría el camino para tratar en sesión extraordinaria del martes 17.

La convocatoria a sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto había sido anunciada por el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR, HC), para dictaminar sobre la Reforma de la Caja Fiscal con dos fines reales: Tratar de hacer las paces con gremios docentes, policías, militares y otros y que dejen de escracharlos, y por otra parte, darles un tirón de orejas a los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Respecto al objetivo formal, se espera emitir dictamen, que habilita al tratamiento para que Diputados trate en sesión extraordinaria el martes 17 en un espacio de la reunión ordinaria, que se convoca para las 09:00.

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La tendencia para que se trate el martes es también muy alta, ya que incluso sin la confirmación de la sesión, los gremios docentes convocaron a otra masiva movilización ese día, paralizando de vuelta las clases en todo el país (en instituciones públicas: escuelas, colegio y universidades) y si Diputados decide seguir postergando, implicará más días perdidos de clases.

Pese a que se permiten dictámenes en más de un sentido, se espera que tras sufrir escraches y se declarados personas no gratas en sus departamentos, la mayoría cartista en Cámara Baja se allane a la versión con modificaciones del Senado, que es la acepada por los gremios afectados.

Caja fiscal: apoyarían la versión del Senado

El propio Latorre ya adelantó que la versión a apoyar sería la del Senado, alegando que durante el primer trámite en Cámara Baja ellos habían planteado casi los mismos términos de la versión de la Cámara Alta pero los técnicos del Ministerio de Economía le pintaron una visión “apocalíptica” y por ello debieron sacar una versión más dura y, por ende, repudiada.”

Finalmente, (en Senado) el discurso tuvo un giro de 180 grados y lo que no se podía acá (en Diputados) o que nos pintaron un escenario apocalíptico, finalmente resultó ser posible”, había dicho Latorre, que dejó en claro que la mayoría cartista y sus satélites oficialistas que inicialmente votaron por la versión Diputados, están rabiosos contra el titular del Ministerio de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y los técnicos de esa área por “estafarlos”.

La tendencia es aprobar como vino la versión Senado, para no echar más sal en la herida en la disputa con los gremios afectados. La reunión del lunes tiene por objetivo buscar apaciguar las aguas ya que temen voto castigo en las próximas elecciones municipales: 7 de junio las internas y 4 de octubre las generales.

También, otro objetivo principal es darles un “akãpete (golpe leve en la cabeza)” a los técnicos del MEF, donde ayer incluso los cartistas y oficialistas pidieron “la cabeza” del ministro Fernández Valdovinos.

Hay apoyo al titular del MEF

Por su parte, el jefe del Gabinete el ministro Javier Giménez indicó que desde el Poder Ejecutivo hay respaldo a la gestión del ministro de Economía Carlos Ferández y atribuyó a “cuestiones políticas el pedido de Diputados de destituirlo.