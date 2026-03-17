Gremio critica “economía de guerra” y pide reactivación

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció al cierre de 2025 que el país finalizó ese año con un crecimiento económico sólido del 6%. Sin embargo, apenas tres meses después, en conferencia de prensa, advirtió que aplicarán una estrategia de “economía de guerra” con el fin de enfrentar la caída de las recaudaciones impositivas.

La medida que el Ejecutivo pretende llevar adelante sorprendió porque la presentaron inesperadamente, razón por la cual suscitó críticas tanto entre economistas como entre gremialistas del sector empresarial, quienes cuestionaron esa contradicción de voceros del Gobierno.

El vocero y síndico de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, mencionó que la nueva narrativa del Ejecutivo no se condice con la realidad.

Deudas del Estado deberían estar resueltas

Añadió el empresario que el ministro Carlos Fernández Valdovinos habla de una “economía de guerra” y de la falta de recursos en el Estado para afrontar deudas con más de dos años en discusión y que, a esta altura, deberían estar resueltas.

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“El Estado debe ajustar, pero únicamente los gastos innecesarios. La economía real ya viene soportando ese ajuste: caen las ventas, disminuye la recaudación -como el propio ministro Fernández lo reconoce- y la actividad económica muestra meses de franco descenso, visible en comercios y multitiendas”, aseveró.

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Reactivar la economía

Añadió que mientras el ciudadano se ajusta desde hace tiempo, el Estado también debería cumplir su rol como motor económico mediante la obra pública. Sin embargo, hoy no hay recursos para pagar deudas ni para invertir.

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“Creemos que es imprescindible reactivar la economía real, ya que más ajustes solo profundizará la retracción económica”, dijo Caje finalmente.