En junio se unirán las dos partes del Puente de la Bioceánica

El Puente de la Bioceánica registra un avance físico-financiero del 82,58% al cierre de febrero de 2026, con una proyección estimada del 84,58% para marzo. La culminación de la obra está prevista para setiembre de 2026.

En este momento, las tareas se concentran en la ejecución de las dovelas del tablero del puente atirantado, tanto del lado paraguayo como del lado brasileño, informó Itaipú Binacional, que es la entidad que financia la obra.

Restan por ejecutar unos 70 metros del tablero en el vano central para lograr la unión física de ambos extremos, explicó el superintendente de obras del consorcio PYBRA, Ing. René Gómez, quien se mostró optimista puesto que los trabajos avanzan sin contratiempos dentro del cronograma previsto.

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Posteriormente, se llevarían a cabo tanto la prueba de carga como el tensionamiento de los cabos de atirantamiento; además de otros trabajos complementarios, como la losa del vano lateral que está sobre la tierra. Esto último ya permitirá el paso con vehículos y aparatos de apoyo.

Dentro del proyecto, también se contempla un sistema de iluminación escénica para los tirantes, lo que será sin dudas un atractivo, aseguró el profesional.

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El Ing. Gómez destacó el acompañamiento que tienen por parte de la Superintendencia de Obras y Desarrollo de Itaipú; así como del experto italiano Mario de Miranda, considerado un referente a nivel internacional en la construcción de grandes estructuras. Durante el recorrido que hizo el especialista europeo el lunes, observó de cerca los avances y emitió algunas sugerencias al respecto.

Desde Itaipú también resaltaron el impacto social que está generando la megaobra en el Chaco, puesto que muchos pobladores de Carmelo Peralta y zonas aledañas están trabajando, ya sea directa o indirectamente en el proyecto, brindando servicios y la logística que se requiere.

La empresa Tecnoedil, que forma parte del consorcio PYBRA, también tiene a su cargo la construcción de un tramo de 3,8 kilómetros para unir el puente con la Ruta Bioceánica. Este emprendimiento también es financiado por Itaipú y actualmente están realizando los trabajos de movimiento de 600.000 metros cúbicos de suelo. Se estima que para noviembre de este año estará concluido el acceso desde la rampa del puente.

Explican que prevén más obras complementarias dentro de la ciudad de Carmelo Peralta, tales como el mejoramiento de la doble avenida y la construcción de un parque lineal, el cual servirá como mirador al Puente de la Bioceánica.