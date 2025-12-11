Puente de la Bioceánica alcanza 78% de avance y se acerca a la unión entre Paraguay y Brasil

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó solo falta un tramo central de 149,60 metros para que ambos lados del río Paraguay queden completamente unidos por el Puente de la Bioceánica.

Desde el Consorcio Binacional PYBRA informaron que se prevé el hormigonado de las dovelas D11’ y D11 del pilono 13, piezas clave que permiten extender el tablero hacia el centro del cauce. En lo que va del año, el pilono 13 alcanzó la dovela 11 y el pilono 14 la dovela 13, dejando pendiente únicamente el tramo central que sellará la conexión del puente.

Lea más: Puente de la Bioceánica: a solo 160 metros para unir a Paraguay y Brasil

Mientras el tablero avanza, en el pilono 14 continúa el montaje de los tirantes, elementos que sostienen cada segmento y garantizan la estabilidad de la estructura durante su progresión.

En paralelo, ya se completó el postensado de los mástiles y la posterior inyección de las vainas que protegen los cables internos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del lado brasileño, los trabajos se concentran en la ejecución de los cordones de seguridad anti-colisión y anti-suicidio. En tanto, en territorio paraguayo avanzan las obras de acceso con la colocación de material granular y la imprimación de los primeros 500 metros, preparando el ingreso al puente para una circulación segura y fluida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Peña anuncia inauguración del Puente de la Bioceánica para mayo del 2026

Más allá de la estructura principal, el proyecto contempla calles, accesos y áreas logísticas que tendrán un impacto directo en Carmelo Peralta y en las comunidades productivas del Chaco. La conexión con el corredor bioceánico promete reducir distancias, abaratar costos y abrir nuevas oportunidades para productores, comerciantes, estudiantes y familias que dependen de una infraestructura vial más eficiente.

Un puente que redefine la integración regional

El Puente de la Bioceánica tendrá una extensión aproximada de 1.300 metros sobre el río Paraguay, con dos carriles uno por sentido, banquinas con proyección de ampliación futura y veredas destinadas a peatones y ciclistas. A esto se suman avenidas de acceso y una costanera que acompañará el desarrollo urbano.