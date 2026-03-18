¿Te piden plata para invertir? Atención con esta advertencia del BCP

Desde el BCP emitieron un comunicado ante la circulación de informaciones falsas que atribuyen de manera indebida recomendaciones de inversión a autoridades económicas.

Aclaran a la ciudadanía que dichas afirmaciones son absolutamente falsas.

“El BCP y sus autoridades no realizan ni promueven recomendaciones particulares de inversión, ni avalan plataformas, empresas o personas que ofrezcan rendimientos financieros a través de mensajes, enlaces o publicaciones en redes sociales y/o aplicaciones de mensajería”, sostienen en el comunicado.

Instan a la ciudadanía a no acceder a enlaces, no transferir ni depositar dinero a personas y/o empresas de origen dudoso y a evitar la difusión de este tipo de comunicaciones entre sus contactos.

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BCP alerta de mensajes falsos

Asimismo, recomiendan verificar siempre la veracidad y legalidad de cualquier oferta recibida, a fin de resguardar el patrimonio de cada persona.

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El BCP reafirmó su compromiso con la protección del público y exhorta a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la institución.