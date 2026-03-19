Itaipú: Negociación trasciende el Anexo C y apunta a reformar “aspectos del Tratado” para los próximos 50 años

El canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, buscó desmarcarse de la presión mediática sobre la tarifa de Itaipú para el periodo 2027. Señaló, en la conferencia de prensa que se realizó esta siesta en Mburuvichá Róga, que la prioridad es el Anexo C, pero pensando a futuro en la integralidad de la visión de la entidad.

“Lo primero que tenemos que avanzar, que es nuestra prioridad y lo que hemos acordado antes de discutir la tarifa, es el Anexo C. No le puedo anticipar hoy una tarifa... nosotros no estamos pensando en Itaipú para la tarifa del 2027 o del 2028, nosotros estamos pensando en Itaipú para los próximos años“, sentenció Ramírez Lezcano.

Según el canciller, están discutiendo “la integralidad” de la visión de Itaipú Binacional, y que esto abarca no solo el Anexo C, sino también la posibilidad de alcanzar un entendimiento sobre la ecuación económica que regirá en la binacional en su segunda era.

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Al ser consultado sobre el alcance de las conversaciones, Ramírez Lezcano comentó que: “Estamos discutiendo la integralidad de nuestra visión de Itaipú Binacional. Esto incluye algunos aspectos vinculados al tratado, esto incluye la posibilidad de alcanzar un entendimiento sobre la ecuación, esa es la revisión del Anexo C“.

Aspectos claves informados de la reunión

Participación de Peña: El presidente Santiago Peña y el jefe de Gabinete, Javier Giménez, se sumaron a la segunda parte de la reunión de hoy para recibir el resumen ejecutivo de lo abordado en el encuentro.

Frecuencia: El canciller brasileño Mauro Vieira destacó que Paraguay es el país que más ha visitado en su gestión (9 viajes en total, 3 solo este año), calificando su rol como un “puente” constante entre Peña y Lula.

El encuentro en Campo Grande: El encuentro de este domingo 22 de marzo en Brasil no será meramente protocolar por la COP 15; será el espacio para que ambos mandatarios dialoguen sobre los términos de la arquitectura del acuerdo.

Cautela en lo financiero: Ante la pregunta sobre los US$ 1.000 millones de saldo de caja de 2024 que no vinieron al Paraguay, el canciller del Brasil mantuvo una postura técnica. Mauro Vieira señaló que “ las gestiones específicas serán discutidas posteriormente por los sectores técnicos”.

Acuerdo en corto plazo: Aunque no dieron una fecha, ambos cancilleres aseguraron que en el “corto plazo” alcanzarían un acuerdo y que están “muy avanzados” en la negociación.

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¿Tarifa intermedia?

Por un lado, la administración de Santiago Peña sostenía la postura de mantener la tarifa de potencia de Itaipú lo más elevada posible para garantizar el flujo de los millonarios recursos denominados “gastos sociales”, clave para el financiamiento de proyectos estatales fuera del presupuesto ordinario.

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Sin embargo, esta aspiración paraguaya colisiona con los logros obtenidos por Brasil en el entendimiento sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú, de 2024. En ese documento, el Gobierno brasileño consiguió un compromiso formal de Paraguay para ir hacia una tarifa técnica; es decir, una que solo refleje el “costo estricto de operación” de la binacional, “sin incluir costos discrecionales”.

Ante este choque de visiones, el desenlace más probable apunta a la reedición de una tarifa intermedia. Esta “salida” ya fue aplicada por el antecesor de Peña, Mario Abdo Benítez, quien en 2022 logró destrabar un conflicto similar al fijar el costo en US$ 20,75 por kW-mes.

Cabe recordar que, en aquel ciclo de negociación, las posturas eran igualmente distantes: mientras Paraguay pretendía mantener el precio en US$ 22,60, la delegación brasileña insistía en una reducción hasta los US$ 18,95 por kW-mes.