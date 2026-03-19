Anexo C: destacan “avance positivo” y anuncian encuentro Peña - Lula

Los cancilleres de Brasil, Mauro Vieira y de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, brindaron una declaración conjunta ante los medios luego del encuentro de alto nivel que mantuvieron en el marco de las conversaciones sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Durante esta comparecencia, el diplomático brasileño que visita nuestro país por segunda vez solo este mes y por tercera vez en lo que va del año, destacó que la reunión de este jueves fue acompañada por el ministro de Minas y Energías de Brasil y el jefe de Gabinete de Paraguay, Javier Giménez.

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“Repasamos los compromisos, avanzamos mucho y creemos que muy pronto vamos a concluir en un acuerdo”, señaló.

El siguiente paso en este proceso de negociación es el encuentro que mantendrán los presidentes de Brasil y Paraguay, Luiz Inácio Lula Da Silva y Santiago Peña en el municipio de Campo Grande, Mato Grosso, Brasil este domingo 22 de marzo.

Ramírez Lezcano informó que se está trabajando “en la arquitectura” del acuerdo y el avance es muy positivo. Agregó además, que las discusiones están relacionadas con el enfoque de tener un acuerdo tras la revisión de aspectos técnicos.

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Indicó que a diferencia del encuentro que mantuvieron la semana pasada, cuando abordaron cuestiones vinculadas al comercio fronterizo, la reunión de hoy se ciñó exclusivamente a los temas inherentes a Itaipú.

“Estamos discutiendo la integralidad de nuestra visión de Itaipú, lo que incluye algunos aspectos vinculados al tratada y la posibilidad de alcanzar un entendimiento sobre la ecuación”, dijo.

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Lezcano remarcó que el Anexo C establece la política comercial de la Entidad Binacional.

“Ahí tienen que ver las variables que se establecen para determinar la tarifa de energía finalmente”, explicó.

Manifestó que el tema del Anexo C es prioridad por sobre la cuestión de la tarifa. “No les puedo anticipar hoy día una tarifa porque nosotros no estamos pensando en la tarifa para el 2027 o 2028; estamos pensando en Itaipú para los próximos años”, concluyó.