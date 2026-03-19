Más emblemas suben precios de combustibles hasta G. 990 por litro

Más emblemas privados volvieron a subir los precios de los combustibles desde hoy, informaron referentes del sector. El reajuste oscila entre G. 400 y G. 990 por litro, principalmente del precio del gasoíl, y se debe el aumento de las cotizaciones internacionales impulsado por la guerra en Medio Oriente. Con este nuevo incremento, las subas acumuladas ya alcanzan más de G. 1.700 por litro, especialmente en el diésel.

Los emblemas que aplicaron subas desde este jueves, según informaron referentes del sector, son Petrobras, Puma Energy, Petrochaco y Compasa. Estas se suman a las distribuidoras más pequeñas que ya habían reajustado sus precios desde el lunes, como Fuelpar, Energy, Petromax e Integral.

Tras el ajuste, los precios aproximados en las estaciones privadas quedaron de la siguiente manera: diésel común, G. 7.980 por litro; diésel premium, G. 9.700; nafta común (88 octanos), G. 6.300; nafta intermedia (93 octanos), G. 6.800; y nafta súper (97 octanos), G. 8.150 por litro.

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Emblemas más grandes expectantes ante la decisión de Petropar

La semana pasada, los emblemas privados más grandes ya habían aplicado aumentos de entre G. 500 y G. 740 por litro en todos los tipos de combustibles, también debido al fuerte incremento de los precios internacionales.

Desde el miércoles último se observaron incrementos en grandes marcas como Shell y Copetrol, que concentran la mayor parte del mercado. Estos emblemas se mantienen expectantes ante las decisiones de la estatal Petropar para no perder cuota de mercado.

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Petropar, por ahora, mantiene sus precios y, según confirmó el presidente de la estatal, William Wilka, siguen analizando sus cotizaciones, admitiendo que el mercado internacional está cada vez más complicado. No obstante, señaló que el stock de la petrolera pública podría agotarse más rápido si los usuarios se vuelcan masivamente a cargar en sus estaciones ante la suba aplicada por los privados.

“Todavía estamos revisando, estamos analizando. No tenemos una posición definida. Estamos haciendo todo lo posible para estirar nuestro stock, pero el mercado está muy complicado”, afirmó Wilka durante una entrevista con este medio.