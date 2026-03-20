Cetrapam exige respuestas del Viceministerio de Transporte por suba del combustible

En los emblemas privados, el diésel acumula incrementos de hasta G. 1.700 por litro y las naftas, G. 1.250 por litro. No obstante, Petropar, por ahora, sigue manteniendo sus sus tarifas y es la alternativa de la mayoría de la clase trabajadora que busca ahorrar.

Ese incremento repercute una vez más en el sector del transporte. El Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) publicó nuevamente hoy un posteo en el cual exige respuestas del Viceministerio de Transporte.

“La suba del combustible ha trepado a más de G. 1.000 por litro, mientras el sector consume aproximadamente 2.000.000 de litros por mes. Este impacto en los costos es significativo y el Viceministerio de Transporte mantiene un silencio inentendible. Ante esta realidad, la prestación del servicio se vuelve insostenible. Ya no hay margen de tiempo: se necesita una respuesta urgente”, indicó el gremio.

Además, confirmaron a ABC Color que tendrán una reunión a las 15:00, donde decidirán qué acciones van a tomar.

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¿Aumentará el precio del pasaje?

Ayer, el titular del Cetrapam, César Ruiz Díaz, afirmó que se habría realizado un estudio por parte de la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) y mediante este se habría concluido que las tarifas actuales están un 15% por debajo de los costos operativos.

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“El pasajero no lo siente porque siempre paga la misma cantidad hace 15 años. El subsidio se encarga de absorber la diferencia para arriba o para abajo. Si aumenta el precio de la tarifa, va a crecer el monto del subsidio, no lo que paga el pasajero”, declaró el dirigente empresarial sobre un eventual incremento del pasaje debido al combustible.

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