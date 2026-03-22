Sapucái estrena nuevo sistema de iluminación con inversión de G. 650 millones

El trabajo realizado por la ANDE consistió en la instalación de un sistema lumínico que se extiende a lo largo de 4,5 kilómetros, cubriendo el trayecto que va desde el acceso principal a la ciudad hasta el desvío Santa Isabel. Los trabajos técnicos incluyeron la ampliación de la línea de baja tensión con conductores preensamblados y la colocación de 119 artefactos de tecnología LED.

Según informaron los técnicos de la institución, esta tecnología fue seleccionada por su alta eficiencia energética, su prolongada vida útil y la reducción significativa en los costos de mantenimiento preventivo.

El acto central estuvo encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, junto a la primera dama, Leticia Ocampos, y el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, con la participación de diversas autoridades nacionales y locales.

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Nuevos transformadores

Como parte del refuerzo estructural para asegurar la estabilidad del suministro en la zona, la ANDE también realizó el montaje de dos nuevos transformadores monofásicos de 25 kVA.

La inversión total para la ejecución de estas mejoras ascendió a G. 650.000.000, financiados con recursos propios de la ANDE.