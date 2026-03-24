Marangatú vuelve a operar tras fallas y DNIT extiende plazos tributarios

El gerente general de Impuestos Internos de la DNIT, Éver Otazú, explicó que las fallas en el sistema Marangatú estuvieron relacionadas con cortes de fibra óptica. Si bien admitió que podrían estar vinculadas a hechos de vandalismo o robo de cables, aclaró que aún no recibió el reporte oficial y que también el temporal intenso de ayer podría haber incidido.

“Se detectaron cortes en dos puntos de la red. Ya fueron reparados y el sistema está plenamente operativo”, enfatizó.

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Cortes e intermitencias afectaron el sistema

Según detalló Otazú, el sistema no llegó a caer completamente, pero sí presentó intermitencias y lentitud debido a estas contingencias técnicas.

Con respecto al origen de la falla, indicó que en ocasiones anteriores sí se registraron robos de cables y fibra óptica, por lo que no se descarta que esta situación haya sido provocada por terceros nuevamente.

Señaló que en esas ocasiones se tomaron medidas correctivas y se hicieron denuncias, por lo que, en caso de confirmarse un hecho delictivo similar, nuevamente se realizará la denuncia correspondiente.

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Además, señaló que las zonas aledañas a la institución donde se registraron actos vandálicos con anterioridad ahora cuentan con cobertura policial preventiva.

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Vencimientos fueron prorrogados

El problema coincidió con una jornada de alta carga tributaria, ya que se registraban varios vencimientos. Debido a la lentitud del sistema, la DNIT decidió prorrogar el plazo y trasladarlo al día siguiente para evitar perjuicios a los contribuyentes.

Es decir, los vencimientos impositivos de ayer, 23 de marzo del 2026, se trasladaron a hoy, martes 24.

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Sistema siguió operando pese a contingencias

Otazú resaltó que la DNIT cuenta con un data center cuya ubicación es reservada, lo que permite mantener la operatividad del sistema incluso ante fallas externas.

No obstante, reconoció que pueden producirse intermitencias ante situaciones como cortes de infraestructura.

Finalmente, el representante de la DNIT aseguró que ya se aplicaron medidas correctivas para evitar que estos problemas vuelvan a repetirse.