Semana Santa: Caminera anuncia operativo para agilizar el tránsito

La Patrulla Caminera dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pondrá en marcha su plan operativo por Semana Santa, que se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril en toda la red vial nacional. Esto con el objetivo de resguardar la seguridad vial ante el desplazamiento masivo de personas y agilizar el tránsito.

La medida responde al incremento del flujo vehicular durante los días santos, periodo en el que miles de ciudadanos se trasladan hacia distintos puntos del país para compartir con sus familias. El operativo contempla controles y acciones orientadas a preservar la integridad física y la vida de las pesonas, así como el tránsito seguro y ágil en todas las rutas del país.

En ese contexto, la inspectora Patricia Ferreira destacó la importancia de adoptar medidas preventivas antes de iniciar un viaje. “Es fundamental verificar el rodado antes de emprender un viaje, controlar las luces delanteras, traseras y de freno, y hacer uso correcto de los elementos de seguridad”, señaló.

Lea más: ¿Por qué este año la Semana Santa cae en abril?: la clave está en la Luna

Uso del cinturón y elementos de seguridad

Asimismo, recordó que el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo. “Por cada plaza de asientos hay un cinturón que debe ser utilizado, tanto por acompañantes delanteros como traseros”, enfatizó.

En el caso de los conductores de motocicletas, recordó que el uso del casco protector es obligatorio así como el chaleco reflectivo, a fin de mejorar la visibilidad en ruta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tradiciones durante la Semana Santa en el Paraguay

La inspectora también hizo hincapié en el respeto a las normas de tránsito. “Las rutas se comunican con nosotros a través de las señalizaciones, tanto verticales como horizontales”, por lo que es clave respetarlas en todo momento. Igualmente, instó a evitar el consumo de alcohol al conducir y, en caso necesario, contar con un conductor sustituto.

Finalmente, recordó la importancia de circular con la documentación en regla. “Es necesario contar con licencia de conducir, habilitación municipal y cédula verde. Las dos primeras pueden ser exhibidas de manera física o digital a través del portal Mi Identidad Electrónica”, puntualizó.