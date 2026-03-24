Semana Santa: Sector avícola asegura que habrá precios competitivos en rubro huevos

La mayor producción mantiene estables los precios del huevo en la previa de Semana Santa, con valores inferiores a los del año pasado, aseguró Néstor Zarza, presidente de la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar). Además destacó que, el sector mantiene un “precio muy competitivo”.

Zarza comentó que existe una importante cantidad de productos en el país, que actualmente abastece la demanda para esta temporada. Señaló que, en comparación con el 2025 para estas fechas (previa a Semana Santa), el costo de la plancha de huevos de 30 unidades ya rondaba entre G. 40.000 y G. 50.000.

En cambio, en la actualidad van desde G. 24.000 en las presentaciones más económicas hasta G. 34.000 en productos más “premium”, dependiendo de los puntos de venta.

Lea más: “Ofertas Porã” en supermercados: más de 450 productos con descuentos para Semana Santa

“No hay espacio para subas”

“Creemos que los precios se mantendrán por la alta oferta existente. Hay muchos productos en el mercado y no hay espacio para subas. Las cifras fijadas por el producto responden a la oferta y la demanda”, remarcó.

En ese sentido, consideró que los precios actuales "se vienen arrastrando" desde hace algunos meses e incluso, el huevo, precisó que se llegó a ofrecer a costos “muy bajos” en distintos puntos de venta. Reiteró que la oferta es variada tanto en costo como en calidad, lo que establece un rango entre valores mínimos y máximos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo dijo que la gran cantidad de productos existentes en el mercado en la actualidad es el resultado de los altos valores a los que se vendió el huevo en años anteriores y que incentivó el ingreso de nuevos productores al rubro.

El presidente del gremio también destacó la campaña de abaratamiento de distintas mercaderías (incluye huevos) impulsada por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), mediante la cual las cadenas asociadas ofrecerán productos a precios “muy económicos” durante la Semana Santa.

El abastecimiento en el mercado local

En ese marco, alegó que existe un sector industrial que abastece gran parte del mercado nacional, mientras que otros productores (más pequeños) operan de forma “más artesanal”, lo que genera diferencias en los sistemas de producción.

“Tenemos productores con 1.000 gallinas hasta grandes empresas con entre 1.200.000 y 1.500.000 aves o de mayor cantidad. Esto impulsó el crecimiento del rubro, especialmente en zonas como Caaguazú, Alto Paraná y Cordillera, donde se sumaron numerosos establecimientos”, indicó.

Costo de producción del sector avícola

En cuanto a los costos de producción, señaló que los balanceados registraron una leve baja, dependiendo de la realidad de cada establecimiento. Explicó que los productores industriales cuentan con capacidad de almacenamiento de materia prima, lo que les permite aprovechar los precios de la zafra.

Por otro lado, subrayó que los pequeños productores no siempre disponen de la la infraestructura necesaria para realizar compras a gran escala, por lo que enfrentan costos más altos, debido a las subas y bajas en los balanceados para la alimentación de sus aves.

“En general, los insumos importados bajaron con la cotización del dólar, aunque otros registraron aumentos. Por ahora, los costos de producción se mantienen equilibrados”, afirmó.

Lea más: Aumento del combustible presiona costos y pone foco en la canasta básica

Relación del sector con supermercados y comercios

En lo que refiere al relacionamiento con supermercados y comerciantes, indicó que la comercialización también se rige por la oferta y la demanda, en un mercado donde operan varias empresas productoras con diferentes niveles de stock y precios.

Finalmente, mencionó que la negociación con grandes cadenas de supermercados no siempre es sencilla, especialmente para productores pequeños, que muchas veces no pueden cumplir con todos los requisitos exigidos. No obstante, señaló que existen otros canales de venta, como compradores al contado, que manejan condiciones diferentes