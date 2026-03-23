Aumento del combustible presiona costos y pone foco en la canasta básica

Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) esperan que el encarecimiento del combustible a nivel global no traslade los mayores costos a la canasta básica y se mantenga la estabilidad en los comercios.

El presidente de Capasu, Gustavo Lezcano, señaló a este diario que un incremento significativo en los combustibles podría trasladarse a los costos logísticos y de producción, afectando especialmente a proveedores y comerciantes.

No obstante, señaló que espera que esta situación no impacte negativamente a ciertos actores involucrados en la regulación de productos, y que a su vez “propicie contar con listas de precios actualizadas (subas)”.

Economía paraguaya “más perceptiva”

Sin embargo, explicó que en marzo el consumo “se frenó” un poco. Aunque no pudo precisar exactamente las causas, dijo que se percibe un menor flujo de circulante en las familias paraguayas.

“Algunos actores no tienen el flujo necesario, lo que ralentiza un poco el consumo”, agregó.

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Por otro lado, opinó sobre la medida de “economía de guerra” anunciada por el Ejecutivo, destacando que el Ministerio de Economía debe tener una visión amplia de todos los actores.

Deudas del Estado impactan en toda la cadena de comercio

“En una economía, cuando ajustás mucho una parte, se desajusta otra. Debe existir un equilibrio para que todos los actores estén más cómodos, trabajando de manera tranquila y con visión de crecimiento. Hoy, aunque la macroeconomía muestra solidez, la microeconomía todavía aún no se asentó”, acotó.

Reiteró que el plan de caja en los ministerios “no se está usando de manera fluida”, lo que afecta a los pequeños proveedores que a veces no reciben sus pagos, lo cual impacta en la microeconomía. Estas deudas del Estado señaladas, incluso, se suman a las que se tiene con las farmacéuticas y constructoras (de más de US$ 1.000 millones).

“Mientras las empresas que vienen a invertir en Paraguay se están asentando y desarrollando su desembarco, la microeconomía resiente cuando el Estado no está pagando. Eso provoca un freno en toda la actividad económica”, detalló.

Supermercadosse reunieron con productores de tomate

Finalmente, se refirió a la reunión que mantuvieron con productores tomateros, impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Precisó que están intentando alinear la compra con la disponibilidad del producto y adquiriendo a mejores precios.

“Hay productores que a veces tienen y otras veces no; así estamos en esa ‘danza’. Pero en general, la iniciativa está bien”, reconoció.

Si bien se logró que los precios del tomate se redujeran hace algunas semanas tras liberarse la importación por unos días, los valores nuevamente comenzaron a subir. En ese sentido, aclaró que Capasu no desea insistir en la importación, sino que considera que la disponibilidad del producto es clave para mantener los precios estables.

“Cuando no hay tomate en la chacra, se debe regular con la importación. Allí es donde el Ministerio debe actuar de manera eficaz y eficiente, usando la importación como una válvula para regular el precio”, señaló.

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Según lo explicado, si la Ley de Hambre Cero genera una alta demanda de tomate y no llegan suficientes unidades al mercado de Abasto o a otros puntos de venta, se debería abrir la importación para asegurar la disponibilidad del producto y “evitar la especulación”.

No obstante, aseguró que si esto no se maneja correctamente, se seguirán produciendo fluctuaciones drásticas en el precio, donde de un día para otro puede aumentar entre G. 5.000 y G. 6.000 por kilo, cifra que consideró elevada.