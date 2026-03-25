BCP reduce intervenciones a cero y dólar baja de G. 8.000 a niveles de G. 6.500

Durante el primer semestre de 2025, el guaraní evidenció una tendencia de depreciación. El tipo de cambio pasó de G./US$ 7.866 el 2 de enero de 2025 a niveles superiores a G./US$ 8.000 hacia finales de marzo y comienzos de abril, alcanzando picos como G./US$ 8.030 el 2 de abril de 2025. Este movimiento estuvo acompañado por intervenciones del BCP en el mercado, con ventas de divisas para cortar picos en este proceso de depreciación del guaraní.

En este periodo, la causalidad es clara: a mayor presión alcista del dólar, mayor presencia del BCP como oferente de divisas, tal como se puede observar en la infografía.

Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2025, la dinámica cambiaria se revierte de manera significativa. Desde niveles cercanos a G./US$ 7.784 a fines de junio de 2025, el tipo de cambio inicia una trayectoria descendente sostenida, alcanzando valores cercanos a G./US$ 7.173 en agosto y continuando con una apreciación progresiva hasta cerrar el año en torno a G./US$ 6.576 en diciembre de 2025.

El BCP realiza su última intervención en el mercado a finales de octubre 2025, sin volver a realizar operaciones de mercado abierto desde esa fecha hasta la actualidad.

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Durante el año 2026, el tipo de cambio mantiene una relativa estabilidad con leves apreciaciones. Entre enero y marzo de 2026, el dólar se mueve en un rango más acotado, pasando de G./US$ 6.576 a inicios de enero a niveles cercanos a G./US$ 6.516 al 24 de marzo de 2026.

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En este periodo, no existen intervenciones del BCP, que debería cortar no solamente picos sino también intervenir en las bajas pronunciadas como las que se fueron dando en ese periodo que la autoridad monetaria se mantuvo fuera del mercado.

Los datos permiten identificar dos patrones claros. En primer lugar, existe una correlación directa entre la depreciación del guaraní y las intervenciones del BCP: cuando el tipo de cambio sube, el Banco Central interviene vendiendo dólares para moderar el ajuste.

En segundo lugar, durante los episodios de apreciación de la moneda local, dicha correlación se debilita o desaparece, dado que el BCP reduce su participación y el mercado opera con aparente mayor autonomía.

Sin embargo, ante este escenario, uno de los puntos más debatidos sigue siendo la ausencia de intervención del Banco Central del Paraguay en un contexto de caída sostenida del dólar, lo que contrasta con su rol activo en episodios de depreciación. Los datos muestran un comportamiento asimétrico. Esta estrategia implícita de “techo sin piso” contribuye a consolidar tendencias, en lugar de suavizarlas.

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Desde una mirada crítica, esta postura puede interpretarse como una priorización casi exclusiva del objetivo inflacionario de corto plazo, dejando en segundo plano los efectos sobre la competitividad externa, la recaudación fiscal y las expectativas del mercado.

La ausencia de intervención en un contexto de fuerte apreciación del guaraní no solo impacta sobre sectores transables, sino que también plantea preguntas sobre el rol del BCP como estabilizador del ciclo cambiario.

Asimismo, la falta de señales claras respecto a una regla de intervención reduce la previsibilidad del mercado, lo que puede amplificar comportamientos especulativos.

En este contexto, surge la necesidad de repensar el esquema de política cambiaria, no necesariamente para fijar un nivel del tipo de cambio, sino para establecer criterios más consistentes y simétricos que contribuyan a la mayor estabilidad macroeconómica.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.