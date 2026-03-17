“Economía de guerra”: MEF reconoce que desfasaje cambiario resta casi US$ 600 millones al fisco

El Poder Ejecutivo anunció que implementará un “ajuste de cinturones” durante lo que resta del ejercicio fiscal 2026, debido a una menor disponibilidad de recursos generada por un tipo de cambio del dólar inferior al previsto en el Presupuesto General de la Nación (PGN), así como por una desaceleración en el crecimiento de la recaudación tributaria.

Según lo detallado por el propio titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, uno de los principales motivos que surgen en el desfasaje es a partir de un tipo de cambio mucho mayor en el momento que se elaboró el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 de G. 7.800 por dólar. Sin embargo, el tipo de cambio vino en retroceso desde julio del 2025 y actualmente su valor está en G. 6.500 por dólar, “lo que ha reducido la disponibilidad de guaraníes para cubrir los gastos del Estado”, indicaron desde la oficina estatal. Una diferencia del 17% en términos actuales en la cotización.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 fue promulgado por el Poder Ejecutivo mediante la Ley N° 7609 el 31 de diciembre de 2025. El plan de gastos asciende a G. 149,6 billones (aprox. US$ 19.000 millones al tipo de cambio presupuestado)

“Esto representa aproximadamente US$ 100 millones menos para este año. El valor de los dólares que recibimos hoy se traduce en menos guaraníes, lo que nos obliga a ajustar el nivel de gasto respecto a lo inicialmente previsto”, explicó el titular del Ministerio de Economía, y que fue difundido desde la oficina del MEF.

Lea más: Gobierno anuncia “economía de guerra” por abrupta caída en la recaudación

Caída del dólar también impactó en recaudaciones

Por otra parte, a este escenario se suma una menor recaudación por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que se ubicaría por debajo del crecimiento estimado del 8% para el 2026 y que igualmente guarda relación con la baja en la cotización de la divisa estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esperábamos un incremento en la recaudación que no se está concretando. En lugar de crecer, actualmente se mantiene prácticamente sin variación, lo que implica unos US$ 440 millones menos de ingresos para el Tesoro”, indicó el ministro.

En total, la combinación de ambos factores representa una reducción de entre US$ 550 y US$ 600 millones en los recursos disponibles, de acuerdo con la información oficial del MEF. Esto representaría más del 1% del producto interno bruto (PIB) estimado en US$ 56.000 millones para el presente ejercicio.

Lea más: Baja del dólar impacta fuertemente en recaudaciones de la DNIT

Ajuste de cinturones

Si bien aún no brindó detalles sobre las medidas a implementar desde el Poder Ejecutivo, el titular de la cartera de Economía adelantó que se garantizará la protección de los sectores considerados prioritarios: salud, educación, seguridad y protección social.

“Estos cuatro sectores serán blindados. Además, vamos a asegurar el pago de salarios, jubilaciones, compromisos con constructoras, medicamentos y subsidios al transporte. También continuarán los programas Hambre Cero y Adulto Mayor”, afirmó el ministro.

Añadió que los recursos restantes, que representan una porción menor del Presupuesto, serán distribuidos entre otros sectores. Fernández señaló que la decisión de aplicar este ajuste responde a una estrategia preventiva para evitar un deterioro mayor de las cuentas públicas.

Lea más: De “color de rosa” a una economía de guerra: piden soluciones reales, no impracticables

No habrá suba de impuestos

El ministro Carlos Fernández reiteró que estas medidas de ajustes se refieren más a contención de gastos y garantizó que no se crearán nuevos impuestos ni se aumentarán los ya existentes, por lo que los ministerios pagarán las deudas con lo que se tiene. Consultado si al abonar las deudas atrasadas se comprometería al Gobierno en el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, Fernández respondió que no, ya que existe un margen con el que pueden trabajar. “Vamos a tener el diseño de tal manera a seguir respetando la ley de responsabilidad fiscal”, dijo.