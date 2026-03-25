Compras de Semana Santa: Abasto Norte asegura productos y variedad de precios

La gerente general del Abasto Norte, Blanca Aveiro, reconoció que si bien registran un leve aumento en comparación con el 2025, disponen de productos frescos diariamente y también de ofertas. Esto se debe a que muchos de los vendedores que se encuentran en el mercado son los mismos que elaboran sus productos, lo que permite un intercambio directo entre el productor y el cliente.

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Indicó que cuentan con una gran cantidad de mercaderías en todos sus bloques para hacer frente a la demanda previa a la Semana Santa. “A partir de este sábado esperamos aumentar la cantidad de visitantes, dado que muchos prefieren adelantar sus compras”, comentó.

Costo del almidón, anís y queso

Entre el miércoles y el jueves santo, las familias paraguayas comienzan a elaborar la tradicional chipa y, a la par de esta gastronomía, otros alimentos ganan protagonismo, como la sopa paraguaya y el chipa guasu, caracterizados por el uso de ingredientes locales.

En ese contexto, Aveiro detalló cómo se encuentran los precios de estos insumos, a fin de planificar las compras. El almidón por kilo ronda los G. 8.000; el anís de 50 gramos, G. 5.000; y la grasa de cerdo de 400 gramos, G. 20.000.

Asimismo, el queso Paraguay en el Abasto Norte se comercializa a G. 38.000 el kilo; la plancha de huevo de 30 unidades, desde G. 26.500; la harina de maíz, a G. 7.000 el kilo; la margarina, a G. 23.000 el kilo; y el choclo, a G. 12.000 cada bolsita.

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En cuanto a los productos frutihortícolas, los precios son variados: el tomate tiene un costo aproximado de G. 12.000 el kilo; la cebolla va desde G. 5.500 a G. 6.500 el kilo; y la papa, G. 8.000 el kilo.

¿Puede variar los precios?

Según la gerente, estos precios se mantendrán al menos hasta el domingo, y la continuidad de esos precios la próxima semana dependerá, en gran medida, de los proveedores o fabricantes. “Hay muchas circunstancias que pueden propiciar aumentos, pero no creo que superen los G. 400 o G. 500; estimo que no habrá una suba importante”, destacó.

Comentó que el mercado dispone de 198 locales comerciales y recomendó a los clientes visitar los distintos puestos. Esto permitirá comparar precios y acceder a opciones más convenientes, además de constatar la variedad de productos.

“Le recomiendo al cliente que recorra y consulte los valores de las mercaderías. El lugar es cómodo, seguro y con gran disponibilidad de productos”, señaló.

Buscan productos a precios accesibles

En cuanto a la dinámica de consumo, indicó que la gente busca alternativas para adquirir mercaderías “más baratas”, debido al aumento del costo de vida. En ese sentido, afirmó que las empresas están generando estrategias para llegar a todos los consumidores.

“Hay industrias que venden pollo o carne que tienen ofertas en algunos cortes, y la gente opta por los precios más bajos. Lo mismo ocurre con las frutas y verduras: los locatarios buscan presentar opciones accesibles para los clientes, especialmente cuando hay un mayor ingreso de productos al mercado”, detalló.

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Horario de atención

En lo que respecta al horario de atención, mencionó que es de lunes a sábado, de 05:00 a 18:00, mientras que los domingos y feriados atienden de 05:00 hasta el mediodía. Para la próxima semana, se prevén ajustes: el Jueves Santo el horario será de 05:00 a 15:00, y el Viernes Santo el mercado permanecerá cerrado. El Miércoles Santo y el Sábado de Gloria la atención será normal.