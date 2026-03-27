Farmacéuticas buscan cobrar millonaria deuda del Estado vía ley

Rocío Figueroa, vocera de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), detalló hoy que los gremios farmacéuticos y de proveedores presentan un proyecto de ley con el objetivo de eliminar la restricción del “subgrupo 350”, que limita actualmente el pago de deudas del Ministerio de Salud exclusivamente al rubro de medicamentos.

Esta propuesta técnica busca que la herramienta de cesión de deuda pueda aplicarse a los 102 objetos de gasto que utiliza el Ministerio, permitiendo así “sincerar” la deuda total, que asciende a más de 1.200 millones de dólares, de cuyo monto US$ 775 millones solo corresponden a fármacos

“Vamos a hacer la cesión de deudas, una vez que tengamos los números consolidados, vamos a entregar el 7 de abril al Ministerio de Economía. Esperamos que los bancos también puedan acercarse para totalizar y pagar la deuda; el Estado debe abonar los intereses bancarios por esta cesión porque ya no podría pagar el empresariado interés sobre interés”, mencionó.

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