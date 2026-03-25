Deuda con proveedores de Salud supera US$ 1.027 millones, sostienen

Rocío Figueroa, vocera del Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), informó esta mañana que consideran muy positiva la reunión de ayer con el Poder Ejecutivo.

Resaltó que uno de los puntos clave será presentar una cifra completa que contemple tanto la deuda ya reconocida como la que aún no fue ejecutada. “Es necesario que nosotros tengamos el total de los contratos hoy con el Ministerio de Salud… esa es la deuda real”, afirmó.

La vocera destacó que ven una apertura por parte del Ministerio de Economía para avanzar en este proceso. “Nos dijo: ‘Traigan la deuda de todos sus contratos ejecutados y a ejecutarse’”, señaló, al valorar el enfoque de incluir el 100% de los compromisos.

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En ese sentido, recordó que acordaron retornar las negociaciones el martes posterior a la Semana Santa y señaló que el objetivo será consolidar el monto total adeudado y avanzar en la modificación de un decreto que, según el sector, limita los pagos.

“Es fundamental que nosotros logremos la modificación de este decreto reglamentario”, sostuvo, al explicar que actualmente la normativa limita la cesión de deuda únicamente al objeto de gasto 350, correspondiente a medicamentos y derivados.

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“Al hablar de un objeto de gasto, estás excluyendo el resto”, indicó, en referencia a servicios como diagnósticos, laboratorio, mantenimiento, infraestructura y otros rubros que también forman parte de la deuda.

Millonaria deuda acumulada por medicamentos

“A números rápidos, la deuda estaría en 1.027 millones de dólares, pero eso no incluye todavía lo que está por ejecutarse”, explicó y agregó que el cálculo corresponde al corte de marzo, pero aún falta incorporar compromisos contractuales pendientes.

Según detalló, dentro del monto global, unos US$ 775 millones corresponden a medicamentos, incluyendo compromisos por amparos judiciales que rondan los US$ 150 millones, mientras que el resto se distribuye en diversos servicios vinculados al sistema de salud.

“Acá estamos hablando inclusive de alimentación, de servicios de infraestructura, de limpieza de los hospitales, todos los servicios del Ministerio de Salud”, puntualizó.

Deuda acumulada en el Gobierno pasado

Figueroa también recordó que la falta de un cálculo integral en administraciones anteriores contribuyó al crecimiento de la deuda. “Se figuró una deuda de 300 millones de dólares y no se hizo figurar el faltante de 260 millones… quedó una deuda muy grande, que es parte de estos 1.027 hoy”, explicó.

En paralelo, el sector trabaja en un documento conjunto con todas las cámaras de proveedores, que será presentado en la próxima reunión prevista para después de la Semana Santa. En ese encuentro también se abordará el mecanismo de pago mediante cesión de deuda.

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“Nosotros como proveedores nos mantenemos en la postura que el Estado debe asumir los intereses”, afirmó, aunque aclaró que esta decisión aún no fue confirmada por las autoridades.

Finalmente, subrayó que el objetivo inmediato es destrabar los pagos en el corto plazo. “Lo primero va a ser solucionar la deuda hoy… luego analizar el presupuesto y las formas de contratación”, concluyó.