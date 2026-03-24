Gobierno definiría pago de deudas a farmacéuticas tras Semana Santa

Carlos Ayala, representante de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos- Odontológicos y de Laboratorio (Cappem) brindó detalles sobre la crítica situación financiera que atraviesa el sector debido a la millonaria deuda estatal, que hasta el 31 de enero pasado alcanzaba los 775 millones de dólares americanos.

Asimismo, detalló que en una reunión con representantes del Ministerio de Economía, entre ellos su titular, Carlos Fernández Valdovinos, se presentó el diseño legal para la instrumentalización del sistema de cesión de deuda a bancos.

Mediante este mecanismo, los proveedores podrían presentar sus facturas pendientes a las entidades bancarias, aunque esto dependería de igual manera del “apetito” de los bancos, según detalló Ayala.

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Reunión luego de Semana Santa

Otro punto que detalló es que a la fecha, la deuda del Gobierno con el sector ya superaría los 800 millones de dólares, un monto que además de medicamentos, también abarca asistencia técnica y mantenimiento de equipos.

A pesar de los retrasos en los pagos, Ayala confirmó que las empresas siguen proveyendo con normalidad debido a que están obligadas legalmente a cumplir con las órdenes de compra y por otra parte, el incumplimiento podría derivar en sanciones y malas calificaciones por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), lo que agravaría aún más la situación.

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Finalmente, confirmó que se fijó otra reunión en la que se esperan definir los pagos por parte del Gobierno durante la primera semana luego de la Semana Santa.

“Estamos en una situación de angustia; necesitamos una definición técnica y necesitamos saber cómo se va a ejecutar este año. Queremos cobrar el 100%, no puedo hablar de una satisfacción”, sentenció.

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