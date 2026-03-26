Política
26 de marzo de 2026 - 17:09

Presentan proyecto para “bicicletear” intereses de deudas con vialeras

El MOPC mantiene millonarias deudas con varias empresas vialeras.
El MOPC mantiene millonarias deudas con varias empresas vialeras.gentileza/MOPC

Senadores oficialistas presentaron un proyecto de ley con lo que buscan autorizar el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos a “bicicletear” los intereses de las deudas que tiene el MOPC con las vialeras, en el marco de la economía de guerra anunciada desde el Ejecutivo.

Por ABC Color

Los senadores cartistas, Natalicio Chase, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Patrick Kemper, Orlando Penner y el liberocartista, Dionisio Amarilla presentaron el proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía a realizar los pagos de los intereses moratorios por los certificados de obras ejecutadas.

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Según los proyectistas es a los efectos de evitar que las empresas constructoras lleven las deudas a las instancias judiciales y donde generalmente los acreedores ganan y al autorizar al MEF a “bicicletear” los intereses se “ahorraría” los gastos judiciales.

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Indican además que de aprobarse el proyecto el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos podrá realizar la adecuación de códigos, conceptos y la programación de montos de acuerdo al clasificador del presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La deuda con las vialeras

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, había informado que la deuda con las contratistas ronda los US$ 268 millones, unos US$ 92 millones menos que lo reclamado por los gremios.

Había señalado además, que desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones propusieron cancelar US$ 150 millones mediante factoraje con garantía estatal y que el Estado asumirá los costos financieros.

La diferencia es de US$ 92 millones respecto a lo que reclamaron la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco)y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), en extensos comunicados.