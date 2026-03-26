Presentan proyecto para “bicicletear” intereses de deudas con vialeras

Los senadores cartistas, Natalicio Chase, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Patrick Kemper, Orlando Penner y el liberocartista, Dionisio Amarilla presentaron el proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía a realizar los pagos de los intereses moratorios por los certificados de obras ejecutadas.
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Según los proyectistas es a los efectos de evitar que las empresas constructoras lleven las deudas a las instancias judiciales y donde generalmente los acreedores ganan y al autorizar al MEF a “bicicletear” los intereses se “ahorraría” los gastos judiciales.
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Indican además que de aprobarse el proyecto el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos podrá realizar la adecuación de códigos, conceptos y la programación de montos de acuerdo al clasificador del presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La deuda con las vialeras
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, había informado que la deuda con las contratistas ronda los US$ 268 millones, unos US$ 92 millones menos que lo reclamado por los gremios.
Había señalado además, que desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones propusieron cancelar US$ 150 millones mediante factoraje con garantía estatal y que el Estado asumirá los costos financieros.
La diferencia es de US$ 92 millones respecto a lo que reclamaron la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco)y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), en extensos comunicados.