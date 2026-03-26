Presentan proyecto para “bicicletear” intereses de deudas con vialeras

Los senadores cartistas, Natalicio Chase, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Patrick Kemper, Orlando Penner y el liberocartista, Dionisio Amarilla presentaron el proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Economía a realizar los pagos de los intereses moratorios por los certificados de obras ejecutadas.

Lea más: MOPC confirma que pagarán más de US$ 7 millones a colectiveros para evitar paro de buses

Según los proyectistas es a los efectos de evitar que las empresas constructoras lleven las deudas a las instancias judiciales y donde generalmente los acreedores ganan y al autorizar al MEF a “bicicletear” los intereses se “ahorraría” los gastos judiciales.

Lea más: “Bicicleteo” de deudas con vialeras y farmacéuticas a vuelta de Semana Santa

Indican además que de aprobarse el proyecto el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos podrá realizar la adecuación de códigos, conceptos y la programación de montos de acuerdo al clasificador del presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La deuda con las vialeras

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, había informado que la deuda con las contratistas ronda los US$ 268 millones, unos US$ 92 millones menos que lo reclamado por los gremios.

Había señalado además, que desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones propusieron cancelar US$ 150 millones mediante factoraje con garantía estatal y que el Estado asumirá los costos financieros.

La diferencia es de US$ 92 millones respecto a lo que reclamaron la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco)y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), en extensos comunicados.