Inminente paro de buses desde mañana: Más gremios rechazan compensación del Gobierno

La crisis del transporte público se agrava y el paro de buses desde mañana ya es inminente. A la postura del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), se sumaron la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetram), que también rechazaron el pago de US$ 3,1 millones en concepto de compensaciones anunciado por el Gobierno.

El desembolso corresponde a diferencias que arrojó la tarifa técnica del pasaje de enero a octubre de 2025, cuyo cálculo recién concluyó este mes, pero los gremios cuestionan la metodología utilizada para la estimación.

Desde Cetrapam, su titular César Ruiz Díaz, ya confirmó esta tarde que las empresas de su gremio operarán solo hasta la noche de este viernes debido a la falta de combustible, lo que significa que el paro desde mañana ya es un hecho.

En la misma línea, el titular de Ucetrama, Esteban Dávalos, confirmó que su gremio tampoco está de acuerdo con la compensación y alertó sobre las dificultades para seguir operando. “Lo que no estamos de acuerdo es con el resultado que quieren colocar como compensación del año pasado. La metodología utilizada no es la correcta y así lo dejamos asentado en el acta del Consejo Asesor de Tarifas los tres gremios”, sostuvo.

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Gobierno debe priorizar pago de subsidio de febrero: Ningún desembolso hasta ahora

Dávalos insistió en que el Gobierno debe priorizar el pago del subsidio correspondiente a febrero, cuyo monto ronda los US$ 4 millones. “Lo ideal es, mientras no estén conciliados los números, pagar el subsidio de febrero. ¿Para qué estresarse en pagar algo que no está finalizado?”, cuestionó.

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El dirigente explicó que la falta de recursos ya impacta directamente en la operatividad de las empresas, que enfrentan dificultades para abastecerse de diésel. “No tenemos la posibilidad de comprar al precio que se nos está ofreciendo. Los emblemas también se están resguardando su stock porque temen no cobrar”, afirmó.

Además, advirtió que hasta la tarde de este viernes no se había concretado ningún desembolso por parte del Gobierno, lo que agrava el panorama. “Hasta las 17:05 no hubo ningún pago y ya no creo que se haga”, indicó.

Sobre la continuidad del servicio, señaló que la situación es crítica y depende del combustible disponible en cada empresa. “Cada empresa tiene lo que tiene en su tanque. Algunas están con poco y tratan de maximizar. Esto no es una medida de fuerza, es una incapacidad de seguir operando por falta de combustible”, explicó.

También apuntó a la responsabilidad estatal en garantizar la continuidad del sistema. “Nosotros somos un instrumento. El que debe garantizar que no pare el transporte por falta de insumos es el Gobierno”, expresó.

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Desacuerdo con la compensación

Por su parte, desde Fetram también manifestaron su desacuerdo con el cálculo de la compensación. “No estamos de acuerdo con las tarifas técnicas utilizadas, ya que los coeficientes en su mayoría corresponden al 2024 y no al 2025”, señaló el vocero Freddy González.

No obstante, indicó que el sector aún no definió una postura definitiva respecto a un eventual paro. “Se intentará sostener el servicio, pero es incierto”, advirtió.

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Una importante línea ya anunció la suspensión del servicio

Mientras los gremios aguardan una respuesta del Gobierno que permita destrabar el conflicto y evitar la suspensión del servicio que afectaría a miles de usuarios, una impornate línea ya anunció que parará desde mañana.

Se trata de la empresa Ñanduti Línea 165, que informó a sus pasajeros que desde mañana 28 de marzo de 2026 el servicio de transporte se verá suspendido en su totalidad, debido a la situación actual relacionada al aumento del combustible y la falta de acuerdo en el financiamiento del sistema. La suspensión afectará a todos los horarios e itinerarios de las empresas, según informaron.