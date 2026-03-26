MOPC confirma que pagarán más de US$ 7 millones a colectiveros para evitar paro de buses

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, confirmó este jueves que el Gobierno pagará más de US$ 7 millones a las empresas de transporte público durante este mes, con el objetivo de evitar una paralización del servicio.

“Estamos conversando con ellos. Ayer tuvimos una reunión bastante importante y larga. Hay unas compensaciones que se hacen cada seis meses por ajustes de combustible, repuestos y otros ítems operativos. Esa compensación del semestre anterior será pagada este mes de marzo”, explicó Centurión.

La ministra detalló que los pagos incluyen unos US$ 3,6 millones correspondientes a compensaciones y cerca de US$ 3,5 millones en subsidios correspondientes al mes de febrero, lo que totaliza más de US$ 7 millones. Además, adelantó que el pago del subsidio de febrero se realizará en los primeros días de abril para mejorar el flujo de caja de las empresas.

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No habrá aumento del pasaje

Centurión enfatizó que no habrá aumentos en el precio del pasaje. “No estamos trabajando bajo ninguna circunstancia para subir el pasaje”, aseguró.

La ministra insistió en que el diálogo con los transportistas continúa y que se trabaja en todos los aspectos legales y técnicos para garantizar la continuidad y modernización del servicio.

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En paralelo, la ministra destacó el funcionamiento de los nuevos buses eléctricos, que operan de manera independiente del combustible y ofrecen servicios diarios y nocturnos con seguridad, aire acondicionado, wifi y cero emisiones. Instó a los usuarios a utilizar este servicio.

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¿Por qué pagarán compensaciones a las empresas de transporte?

El pago de compensaciones surge porque las empresas venían cobrando el subsidio estatal sobre una tarifa promedio semestral que no reflejaba los costos reales del transporte durante 2025. Entre enero y octubre de ese año, la tarifa técnica —que define el monto que paga el usuario más el subsidio estatal— registró valores superiores a los considerados en el cálculo del subsidio, generando un desajuste financiero.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, explicó que este desembolso busca dar un respiro financiero a las empresas, cuyo gasto más importante es el combustible, que representa el 37% de la estructura de costos.

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La compensación se calcula de manera retroactiva, incluso con hasta un año de demora, ya que los procesos para aprobar formalmente la tarifa técnica tarda en aprobarse.

Además, el MOPC también evalúa actualizar la tarifa promedio utilizada para el pago de subsidios conforme al artículo 8 del Decreto 710, que permite ajustar la tarifa en caso de variaciones significativas en sus componentes.

Fernández señaló que la situación no es exclusiva de Paraguay, sino que refleja la volatilidad internacional de los combustibles, y que estas medidas buscan garantizar la continuidad del servicio sin afectar a los usuarios, descartando aumentos en el pasaje.