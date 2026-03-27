Cetrapam rechaza compensación del Gobierno: buses operarán solo hasta esta noche, advierten

El Viceministerio de Transporte, dirigido por Emiliano Fernández, informó que prevén acreditar este viernes unos US$ 3,1 millones a las empresas de transporte público del área metropolitana en concepto de compensaciones correspondientes a la tarifa técnica de los meses de enero a octubre del 2025.

La tarifa técnica establece cuánto debe pagar el usuario y cuánto debe cubrir el Estado mediante subsidios, en función de los costos del servicio.

Sin embargo, el presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, anunció que las empresas no aceptarán el pago, alegando que las tarifas del periodo en cuestión aún no fueron aprobadas por el Consejo Asesor de Tarifas, órgano encargado de validar los cálculos antes de cualquier desembolso estatal.

Ante esta situación, Ruiz Díaz aclaró que el servicio de transporte continuará operando hasta agotar el stock de combustible disponible. “Hasta hoy tenemos combustible. El trabajo se realizará normalmente hasta esta noche”, indicó.

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Solo aceptarán pago del subsidio del mes de febrero para seguir conversando

Ante esta situación, señaló que lo que corresponde es que el Gobierno pague el monto del subsidio del mes de febrero, que es una cifra similar a la compensación que pretenden desembolsar hoy, para luego sentarse a conversar sobre la tarifa técnica del año pasado.

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“Les decimos con claridad: páguenos lo que corresponde al subsidio de febrero, y después de Semana Santa discutimos la compensación. No queremos más dinero, queremos que se haga bien”, aseguró.

Ruíz Díaz insistió que en un acta oficial el Consejo Asesor de Tarifas dejó constancia de que las tarifas de enero a octubre de 2025 no fueron aprobadas, ya que tres gremios de transporte y el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazaron los cálculos, advirtiendo que cualquier pago de compensación sin su aprobación podría considerarse irregular y generar responsabilidades legales (ver documento adjunto).

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“Lo que estamos cuestionando no es el monto, sino la forma. Para pagar la compensación, primero se deben cerrar las tarifas de enero a octubre de 2025. El trece de marzo presentaron las planillas, y ninguno de los gremios ni el Ministerio de Economía las aprobaron. Si nos pagan ahora, sería un acto irregular que podría derivar en ilegalidades e intervensión de la Contraloría”, explicó Ruiz Díaz en entrevista con ABC.

Cetrapam: Cálculo debe basarse en estudio de la ANTP

El dirigente señaló además que, según un estudio de la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) de Brasil, el sistema paraguayo opera con un desfase cercano al 15% por debajo de los costos reales. “Contrataron a la ANTP, le pagaron 100.000 dólares para que haga el estudio y nos da la recomendación, y no la respetan. ¿Para qué contrataron?”, cuestionó.

Ruiz Díaz insistió en que el sector ya advirtió a la ministra del MOPC sobre esta situación mediante una nota enviada el 18 de marzo, acompañada del acta del Consejo. “La ministra está enterada y sabe que, si se realiza un pago sin la aprobación del Consejo, podría tratarse de un acto irregular. Queremos que se respeten los procedimientos antes de cualquier desembolso”, explicó.

Al ser consultado sobre si la recomendación del Consejo Asesor de Tarifas es vinculante para la resolución que debe emitir la ministra del MOPC aprobando las tarifa del año pasado, Ruiz Díaz aclaró que “el decreto del Poder Ejecutivo establece que el Consejo tiene la responsabilidad de analizar las variaciones y recomendar o no la aprobación a la superioridad”.

Insistió: “Tres gremios no lo recomendaron y el representante del Ministerio de Economía tampoco. Entonces, surge la pregunta: ¿bajo qué figura legal la ministra podría aprobarlo? Queremos que se respeten los procedimientos antes de cualquier pago”.

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No usarán dinero de compensación para combustible

El dirigente también criticó la intención del Gobierno de usar el pago de compensaciones como un mecanismo para cubrir gastos actuales de las empresas. “No podemos usar ese dinero; es de 2025 y ya se invirtió en ese año. Hoy quieren devolvernos menos de lo que ya pusimos”, dijo.

Ante la situación, Cetrapam advirtió sobre la necesidad de cumplir con los procedimientos legales y administrativos para evitar conflictos futuros, mientras los usuarios del transporte público se mantienen atentos al desarrollo del conflicto y a la prestación normal del servicio durante el fin de semana.

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¿Por qué deben pagar compensaciones a los transportistas?

El pago de compensaciones a las empresas de transporte surge porque durante 2025 se venía calculando el subsidio estatal sobre una tarifa promedio semestral que no reflejaba los costos reales del servicio, según datos del sector.

Entre enero y octubre de ese año, la tarifa técnica —que combina el aporte del usuario y el subsidio estatal— superó los valores considerados en el cálculo del subsidio, generando un desajuste financiero.

Las compensaciones se calculan de manera retroactiva, incluso con hasta un año de demora, debido a los procesos burocráticos de aprobación de la tarifa técnica.