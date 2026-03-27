Sueldo no alcanza y deudas consumen al trabajador: Gobierno analizará suba del salario mínimo tras Semana Santa

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó que el Ejecutivo ya inició evaluaciones internas sobre un eventual aumento del salario mínimo antes del periodo habitual de junio. Según explicó, el proceso aún no está definido y dependerá de una serie de factores técnicos y de negociación con varias instituciones y sectores de la economía.

“Después de Semana Santa vamos a comenzar las discusiones con el Consejo Consultivo Tripartito”, señaló, en referencia al Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam).

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Recalde detalló que el análisis se da mientras se actualizan los datos oficiales sobre el costo de vida. Además, resaltó que el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística (INE) trabajan en una nueva encuesta de la canasta básica que servirá como base para cualquier decisión.

Costo de vida en alza

La ministra reconoció que existe una brecha entre los datos económicos y la realidad cotidiana de la población. “Estamos comparando lo que siente la gente de verdad, que es el costo muy alto de alimentos, alquiler y transporte”, afirmó.

Este contexto se agrava con factores externos como la suba de combustibles, que impacta directamente en el transporte y en la cadena de precios.

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La titular de Trabajo evitó dar muchos detalles sobre cuánto podría subir el salario, pues recordó que el proceso de definición debe pasar primero por instancias de diálogo entre los distintos sectores. “Esto no lo va a decidir la ministra. Tiene que darse en una discusión”, subrayó.

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Confirmó que el sector sindical ya presentó propuestas, mientras que el sector empresarial aún no acercó planteamientos concretos sobre un eventual ajuste.

En cuanto a cifras, Recalde mencionó que se manejan estimaciones preliminares que rondan un aumento adicional de apenas 3% o 4% sobre la inflación, aunque aclaró que todo dependerá de los estudios técnicos y del consenso final.

Deudas y embargos agravan crisis

En este contesto, la ministra resaltó que se debe tener en cuenta en el análisis el alto nivel de endeudamiento de los trabajadores. Reveló que más de 300.000 personas enfrentaron embargos judiciales en el último año, una cifra que calificó de alarmante.

“Hay muchísima gente que no percibe ni siquiera un millón y medio de guaraníes porque se le descuenta todo”, advirtió. Dijo que es evidente que uno de los principales factores de ese problema económico es que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, lo que obliga a las familias a recurrir al crédito. Sin embargo, esto termina reduciendo aún más el ingreso disponible y agravando la crisis, consideró.

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Un cálculo desactualizado

En otro momento, Recalde habló sobre el cuestionado modelo actual de cálculo del salario mínimo, que solamente gira en torno al Índice de Precios del Consumidor.

Explicó que la normativa vigente parte de una estructura familiar antigua, en la que un solo ingreso sostenía el hogar. “Hoy la realidad es distinta, muchas familias dependen de dos salarios”, señaló.

Por ello, consideró que la actualización de la encuesta de ingresos y gastos será determinante para redefinir los criterios de ajuste salarial en el país.