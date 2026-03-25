“Economía de guerra”: ¿Habrá ajuste del salario mínimo?

Ciudadanos ya están lidiando con la economía de guerra todos los días ante el desafío de llegar a fin de mes y en medio del encarecimiento de los bienes de la canasta básica como los combustibles, alimentos y otros y ante las medidas de “ajustes de cinturones” anunciadas por el Ejecutivo por la baja de las recaudaciones, ciudadanos ya empiezan a preguntar sobre el ajuste que tendrá el salario mínimo este año.

El salario mínimo legal se encuentra indexado a la variación de precios del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el año 2016. Al respecto, el artículo 255 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N° 5764/2016, determina como facultad del Poder Ejecutivo efectuar la consideración del reajuste del salario mínimo “a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), sobre la base de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año”.

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Entonces desde el año 2016 a la fecha, en junio de cada año se analizan los parámetros a fin de recomendar el reajuste en función al IPC (desde el último reajuste de julio del año anterior). Solo en el año 2020, que el Poder Ejecutivo emitió el decreto por el cual estableció que no habría reajuste del salario mínimo debido a la crisis económica por la pandemia del coronavirus. Fue así que el salario base se mantuvo en G. 2.192.839.

En el 2025, el reajuste fue del 3,6% de unos G. 100.739, que llevó el SML a G. 2.899.048 que está vigente actualmente. Aunque los sindicatos de trabajadores insisten que este valor es insuficiente debido al encarecimiento que vienen sufriendo los principales bienes de la canasta básica. De acuerdo con un informe elaborado por los sindicatos, concluyeron que el salario mínimo debería estar en G. 6.379.630

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¿Habrá reajuste del salario mínimo este año?

Considerando la variación de la inflación desde el último reajuste del SML desde julio del año pasado a febrero de este año, solo se acumula un porcentaje del 0,7% en ocho meses. Esto debido a que en el segundo semestre del 2025 se tuvo varios meses deflacionarios (setiembre, octubre y diciembre), mientras que en febrero de este año la inflación fue de 0%, cifras que no ayudan mucho para un eventual reajuste.

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Sin embargo, hay que mencionar que la inflación de alimentos sigue alta (10% interanual) y es la que más afecta a los ciudadanos que perciben entre 1 y 2 salarios mínimos.

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Si el reajuste se hiciera considerando la variación actual de la inflación desde la última suba, el aumento será apenas de G. 20.523. Sin embargo, aún quedan 4 meses donde el resultado inflacionario podría ayudar a elevar este monto, que considerando un promedio de 0,3% mensual que prevén los agentes económicos para los próximos meses, la inflación interanual a junio podría llegar en alrededor del 2% para fines de noviembre.

Finalmente, la decisión del reajuste quedará en manos del Ejecutivo, aún con la recomendación del Conasam.