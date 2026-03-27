Cortes de luz durante este finde: ANDE anuncia trabajos en varias zonas del país

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) comunicó que durante el fin de semana se llevará a cabo diversos trabajos para optimizar la red de distribución. Las obras incluyen desde el mantenimiento preventivo de puestos de distribución hasta el cambio de conductores desnudos por líneas protegidas o preensambladas.

Dada la naturaleza de las obras, se insta a la ciudadanía a considerar todas las líneas como energizadas en todo momento por una cuestión de seguridad. Asimismo, la institución aclaró que, si las labores terminan antes de lo previsto, la luz volverá de manera anticipada.

Cronograma para el sábado en Central y Capital

Zona 01: Barrio San Salvador, Limpio. Los técnicos trabajarán en las cercanías de la Despensa Liz y la Cancha de Piki, específicamente sobre la calle sin nombre a unos 200 metros de la Circunvalación, desde la Avenida San José hasta Última. En este punto se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea protegida en un horario de 08:00 a 18:00.

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Zona 02: Barrio San Cristóbal, Asunción. Sobre la Avenida Dr. Guido Boggiani y la calle Argüello, la ANDE llevará a cabo un mantenimiento general, preventivo y correctivo del Puesto de Distribución local. Se prevé que la interrupción dure desde las 07:30 hasta las 16:00.

Zona 03: Barrio Niño Jesús, Guarambaré. Las cuadrillas se centrarán en la calle sin nombre, abarcando desde Arsenio Vaesken hasta la Capilla Santa María. Allí se procederá a la modernización de las líneas de media tensión entre las 14:00 y las 16:00.

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Zona 04: Barrio Mbocayaty, Villa Elisa. Sobre la calle 25 de Diciembre y Juan Pablo II, se realizará el reemplazo de conductores de baja tensión por cables preensamblados. Estas tareas de mejora operativa están marcadas desde las 08:30 hasta las 18:30.

Zona 05: Barrio Casco Urbano, Capiatá. En la intersección de Emiliano Gabriaguez y San Wenceslao, los funcionarios de la ANDE ejecutarán el cambio de cableado de baja tensión a tecnología preensamblada durante las 10:00 a 12:00.

Zona 06: Barrio Costa Salinas, Capiatá. Se prevé una adecuación general del sistema en la zona de Emiliano Gabriaguez y Sgto. 1° Maidana. El operativo incluye la colocación de nuevos postes y el retiro de estructuras antiguas de baja tensión, en un horario de 08:00 a 10:00 de la mañana.

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Zona 07: Barrio Costa Salinares, Capiatá. Sobre la calle Sgto. 1° Maidana, los equipos de la ANDE trabajarán en la actualización del conductor de baja tensión a un sistema preensamblado. La actividad se desarrollará por la tarde, de 15:00 a 18:00.

Zona 08: Barrio Costa Salinares, Capiatá. En el mismo barrio, específicamente sobre Sgto. 1° Maidana y Bonanza, se realizará una labor similar de cambio de conductores en baja tensión. Por la envergadura del tramo, el trabajo se extenderá desde las 08:00 hasta las 15:00.

Zona 09: Barrio Miraflores, San Lorenzo. Una importante intervención afectará a varias arterias, incluyendo Miraflores entre La Paz y Santísimo Sacramento, así como tramos de las calles Primavera, Defensores del Chaco y Santa Fe. Se cambiarán los conductores de media tensión a líneas preensambladas de 08:00 a 18:00.

Zona 10: Barrio Centro, Ñemby. Las tareas de mejora alcanzarán el Acceso Sur (Ruta PY01) desde Fortín Toledo hasta Sgto. 1° Don Pablo Cabrera, además de las calles San Blas, 8 de Diciembre, 16 de Agosto y Cadete Boquerón. El cambio de conductor en media tensión está programado de 07:30 a 17:30.

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Zona 11: Barrio Rojas Cañada, J.A. Saldívar. Los operarios trabajarán sobre la calle Santa Catalina y calle sin nombre para renovar el sistema de media tensión a conductores preensamblados. La jornada laboral será de 08:00 a 18:00.

Trabajos para el domingo en la Región Este

Zona 01: Centro de Ciudad del Este. La ANDE realizará un mantenimiento mayor de la línea de media tensión. Los sectores afectados incluyen el Jebai Center (Atacado Connect, Gaba Hobby Center, Aeroshop, entre otros) y el Shopping Vendome. La interrupción será prolongada: comenzará el sábado a las 19:00 y se extenderá hasta el domingo a las 19:00.

Zona 02: Barrio Nueva Esperanza, Hernandarias. En esta zona de Alto Paraná, se llevará a cabo un mantenimiento preventivo de la línea de media tensión. La pausa en el suministro será breve, estimándose de 07:00 a 08:00 de la mañana del domingo.