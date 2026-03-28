Itaipú: para experto, se debe buscar la reducción de la tarifa y la generación de recursos adicionales

Para el experto en energía e investigador de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Dr. Victorio Oxilia, la intención de alcanzar una tarifa de Itaipú más baja que la actual es una decisión acertada desde la perspectiva académica y operativa, ya que esto impactaría directamente en la estructura de costos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Según explicó, una disminución en este concepto, sumada a una estabilidad o baja en el tipo de cambio, representaría un alivio financiero significativo para la empresa estatal paraguaya. Sin embargo, advirtió que la clave reside en el margen que se mantenga por encima del costo de servicio.

Al respecto, el investigador señaló que si la tarifa se establece por encima de los 9,5 US$/kW-mes —considerando que la actual se sitúa en 19,28 US$/kW-mes— se generará una renta proporcional que debe ser administrada con rigor.

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Oxilia fue enfático al recomendar que esos excedentes se canalicen de forma específica. “Recomendaría que esos valores adicionales se destinen a royalties y/o a un fondo para la ANDE, con destinos bien definidos, invertir en infraestructura eléctrica”, puntualizó el especialista, subrayando que esta modalidad obligaría a que los recursos se ejecuten mediante el Presupuesto General de la Nación, garantizando así los mecanismos de transparencia y control necesarios.

Además de la infraestructura de transmisión, el análisis contempla la posibilidad de un fondo binacional destinado a nuevos proyectos de generación que ya están en la agenda técnica paraguaya, como la instalación de nuevas turbinas en la presa de tierra o la ampliación de la planta solar flotante.

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Para Oxilia, obtener más recursos directamente de la binacional constituye el financiamiento “más fácil, menos burocrático y de menor costo” para el sector eléctrico de Paraguay y Brasil.

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Mantener la cesión

Otro pilar fundamental de su análisis es la defensa del concepto de cesión de energía. El experto recordó que Paraguay recibe actualmente un adicional cercano a los 12,6 US$/MWh, lo que eleva el pago total de Brasil por la energía firme paraguaya a unos 50 US$/MWh.

Oxilia defendió la vigencia de esta figura frente a las opciones del mercado abierto, mencionando que “en Itaipú los brasileños nos pagan, en las condiciones del Tratado, un valor superior a lo que el mercado nos ofreció por energía de Acaray”, haciendo referencia a ofertas previas de empresas brasileñas que apenas alcanzaban los 21 US$/MWh.

En cuanto a la soberanía operativa, el investigador de la UNA planteó la necesidad técnica de una estación conversora de frecuencia en territorio nacional y de propiedad de la ANDE. Esta infraestructura permitiría a Paraguay “retirar” energía brasileña de Itaipú en igualdad de condiciones de precio, superando la barrera de los 60 ciclos por segundo con los que opera el sistema vecino.

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Según su visión, esta estación no solo facilitaría el intercambio con la binacional, sino que posicionaría a la ANDE como un actor con capacidad de negociar con cualquier agente exportador del Brasil.

Finalmente, Oxilia comparó la relevancia de esta negociación con la pasión que despierta el fútbol en la sociedad paraguaya, señalando que “así como hay 6 millones de directores técnicos de la Albirroja, también todos tenemos alguna idea para llevar adelante las negociaciones”.

Más allá de las opiniones diversas, concluyó que el enfoque debe ser desarrollista y estratégico, apuntando a una integración profunda de los sistemas energéticos que aproveche la cercanía con un mercado diversificado en beneficio de ambas naciones.