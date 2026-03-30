Economía
30 de marzo de 2026 - 16:07

¿Llego a fin de mes? Simulador con salario mínimo

Un hombre de mediana edad con una expresión de preocupación mira la computadora.
Un hombre conmocionado y preocupado trabajaba en su oficina.Anna Bizon

El salario mínimo ya no es lo que dice el papel: entre el IPS, el alquiler y el costo del súper, la realidad del trabajador paraguayo es crítica. Mientras el Conasam prepara un posible ajuste, te ayudamos a hacer las cuentas claras. Entrá, cargá tus gastos en nuestro simulador y descubrí si tu sueldo sobrevive a la inflación o si sos parte de la estadística que termina el mes en rojo.

Por Carolina Sales

El bolsillo del trabajador paraguayo atraviesa un momento crítico. Mientras el Gobierno paraguayo confirma que tras la Semana Santa se iniciarán las discusiones sobre un posible reajuste, la realidad en las calles es distinta a las planillas oficiales. Según la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, el alto costo de los alimentos, el alquiler y el transporte, sumado a un nivel de endeudamiento que afecta a más de 300.000 personas con embargos judiciales, hace que el salario actual sea insuficiente.

Incluso con un ajuste proyectado de entre el 3% y el 4%, muchos trabajadores perciben menos de 1.500.000 Gs. tras los descuentos y deudas. ¿Cuál es tu realidad?

Lea más: Sueldo no alcanza y deudas consumen al trabajador: Gobierno analizará suba del salario mínimo tras Semana Santa

Utilizá nuestra calculadora para presupuestar tus gastos básicos sobre la base del salario mínimo vigente y descubrí qué porcentaje de tus ingresos se “esfuma” antes de llegar a fin de mes.

OBS: acordate que si tenés IPS ya te descuentan G. 260.914, lo que tenés que incluir en el simulador.