¿Llego a fin de mes? Simulador con salario mínimo

El bolsillo del trabajador paraguayo atraviesa un momento crítico. Mientras el Gobierno paraguayo confirma que tras la Semana Santa se iniciarán las discusiones sobre un posible reajuste, la realidad en las calles es distinta a las planillas oficiales. Según la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, el alto costo de los alimentos, el alquiler y el transporte, sumado a un nivel de endeudamiento que afecta a más de 300.000 personas con embargos judiciales, hace que el salario actual sea insuficiente.

Incluso con un ajuste proyectado de entre el 3% y el 4%, muchos trabajadores perciben menos de 1.500.000 Gs. tras los descuentos y deudas. ¿Cuál es tu realidad?

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OBS: acordate que si tenés IPS ya te descuentan G. 260.914, lo que tenés que incluir en el simulador.