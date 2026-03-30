Shoppings en Semana Santa: estos serán sus horarios de atención

El Presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPY), Andrés Kemper, manifestó que en los principales centros comerciales del país, la tendencia “es mantener el flujo” de servicios adaptándose a las celebraciones santas.

En entrevista con ABC detalló los horarios en estos sitios comerciales, en el que resaltó que el jueves será de 10:00 a 21:00 y en el caso de los patios de comida explicó que suelen extenderse un poco más, hasta las 22:30 o 23:00.

Para el Viernes Santo, algunos centros comerciales mantendrán sus puertas cerradas para los clientes, aunque señaló que algunos suelen abrir el patio de comida y cines a partir de las 16:00 o 17:00 hasta el cierre habitual. Entre tanto, el sábado y domingo ya retorna a los horarios normales de fin de semana para recibir a las familias.

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Así funcionarán tus shoppings favoritos

En el caso de del Sol Shopping & Lifestyle, los locales comerciales estarán abiertos al público este jueves y viernes de 10:00 a 21:00 horas. Mientras el sector gastronómico y de entretenimiento conservarán su horario normal de atención.

En el Shopping Mariscal, la atención será este jueves y viernes de 10:00 a 21:00. Durante el fin de semana, correspondiente al Sábado Santo y Domingo de Resurrección, se retomará el horario habitual.

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En el Shopping Multiplaza, el Jueves Santo las tiendas comerciales atenderán de 10:00 a 21:00, mientras que el patio de comidas funcionará de 11:00 a 23:00. Para el Viernes Santo, los locales comerciales permanecerán cerrados, pero el patio de comidas estará habilitado de 12:00 a 22:00.

A su vez, el Villamorra Shopping abrirá este jueves sus locales comerciales de 11:00 a 21:00 horas y los espacios gastronómicos de 11:00 a 22:00 horas. En el caso del cine, operará de acuerdo con la cartelera. Para el viernes, indicaron que la apertura de tiendas será opcional desde las 11:00 horas.

El San Lorenzo Shopping, el Jueves Santo, abrirá sus locales comerciales de 10:00 a 21:00 horas, mientras que el patio de comidas y el área de videojuegos funcionarán de 11:00 a 22:00 horas. El viernes, el patio de comidas atenderá de 16:00 a 23:00 horas y las tiendas permanecerán cerradas.

Por su parte, en el Pinedo Shopping, tanto el Jueves como el Viernes Santo, los locales comerciales estarán abiertos de 10:00 a 21:00. En cuanto al patio de comidas, el jueves atenderá de 10:30 a 22:30, mientras que el viernes lo hará de 10:30 a 23:30.

Dinámica de compras en esas fechas

En lo que refiere a la dinámica de movimiento durante estas fechas, se indicó que en Asunción y el Área Metropolitana se registra una merma en el tráfico debido al éxodo masivo hacia el interior del país. “Recordemos que el año pasado el turismo interno movilizó a más de 350.000 personas. Aunque, a la vez, existe un turismo de compras, especialmente por parte de los capitalinos”, señaló.

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En ese sentido, no obstante dijo que el movimiento en los shoppings “no desaparece, se transforma”, esto a que se convierten “en refugios de ocio y gastronomía” para quienes se quedan en la capital.

Por otro lado, comentó que en ciudades como Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Coronel Oviedo y Encarnación, la expectativa es altísima con horarios que a veces se extienden por el turismo fronterizo e interno.

Apuesta a la experiencia

En lo que refiere a promociones y actividades que están teniendo, mencionó que este 2026 arrancaron con una “apuesta muy fuerte a la experiencia”. Más allá de las ofertas, dijo que buscan que la familia pasen un buen rato.

En ese aspecto, en estás fechas previas a la Semana Santa realizaron talleres de chipa y huevos de pascua para niños, decoraciones temáticas y la presencia del Conejo de Pascua. Entre tanto, en la parte comercial, cuentan con alianzas con bancos para reintegros por compras de temporada.

Además, se refirió a la campaña “Ofertas Porã” de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) que ofrece descuentos de hasta el 55% en productos de la canasta de Semana Santa en los supermercados que integran los centros del sector.

Evaluación del primer trimestre

Por otro lado, el empresario realizó un balance de los primeros tres meses del año y subrayó que observa un crecimiento moderado, con el consumidor está siendo más cauteloso que a finales del año pasado, aunque la confianza sigue en zona positiva.

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“Lo más destacable es la resiliencia del sector retail, que reportó un crecimiento de hasta el 7% en volumen de ventas en estos meses. Paraguay se proyecta como líder de crecimiento en la región, con un entorno del 4.5%, y eso se nota en el dinamismo del consumo de servicios y bienes”, cerró.