Semana Santa y licencias: demoras y prioridad para gestores en Asunción, denuncian

Contribuyentes de Asunción denunciaron hoy, lunes, excesivas demoras para la renovación de licencias de conducir en la Municipalidad, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Aunque en la capital, el documento no vence sino hasta el 31 de mayo, estar al día es vital para quienes viajarán por Semana Santa.

Los ciudadanos reportaron esperas de entre cuatro y seis horas para obtener las facturas necesarias en el trámite municipal. Esta situación genera gran frustración ante la proximidad de los controles ruteros previstos por la Patrulla Caminera.

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Entre las quejas se destaca la supuesta falta de funcionarios y las precarias condiciones de espera dentro de las oficinas. Los adultos mayores deben aguardar de pie durante largos procesos, según imágenes y testimonios compartidos por los afectados.

Semana Santa: prioridad a gestores, denuncian

La denuncia más grave señala una supuesta prioridad para los gestores. Estos trabajadores informales, según denuncian, logran trámites rápidos previo pago de dinero. Mientras el ciudadano común espera horas, estos intermediarios finalizan las gestiones en apenas unos cuarenta minutos.

Esta situación es vista como una deslealtad institucional que fomenta un “negocio” indirecto a costa del tiempo ajeno. Muchos se sienten empujados a pagar unos G. 350.000 para evitar las filas y la ineficiencia pública.

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Respuesta municipal

Vicente Capello, director de Tránsito de la Municipalidad, respondió a estas acusaciones atribuyendo la lentitud a la actual “temporada alta” de viajes. Señaló que la ciudadanía suele acudir masivamente a realizar los trámites apenas unos pocos días antes de partir. Pidió paciencia a los contribuyentes y recomendó acercarse con mayor antelación para evitar las congestiones propias de las vísperas festivas.

El funcionario mencionó además que un corte de energía de la ANDE entorpeció seriamente esta mañana la gestión administrativa municipal. Calificó este evento como una situación ajena a la capacidad operativa normal que tiene la Dirección de Tránsito.

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Capello negó categóricamente que exista una carencia de personal destinado a la atención de los contribuyentes asuncenos. Explicó que cuentan con los funcionarios designados y que los reposos médicos no afectan la normalidad operativa.

Sobre la prioridad a los gestores, el director afirmó que es “absolutamente falso” que se les brinde cualquier tipo de prioridad institucional. Aseguró que él, personalmente monitorea la situación para dar preferencia a quienes realizan sus trámites de forma presencial.

Vencimiento de licencias

A diferencia de Asunción, cuyas licencias vencen el 31 de mayo, en otros municipios del departamento Central, como Lambaré, Fernando de la Mora, Luque, y Mariano Roque Alonso, las licencias vencen mañana, martes. Algunos, como Lambaré, ya anunció medidas concretas para evitar largas filas innecesarias.

Hoy, lunes 30 y mañana, martes 31, se mantendrá este horario extendido hasta las 4 de la tarde. El miércoles 1 de abril, que será Miércoles Santo, el horario de atención será hasta el mediodía, para quienes no hayan podido ir antes del vencimiento.

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En Fernando de la Mora, la atención será en horario normal, de 7 de la mañana hasta las 13 horas, hasta el Miércoles Santo. La sede comunal permanecerá cerrada hasta el domingo y retomará la atención el Lunes de Pascua.

En Mariano Roque Alonso, ya avisaron que la comuna estará cerrada desde el miércoles 1 hasta el domingo 5 de abril.