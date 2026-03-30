Cambian los horarios por Semana Santa: así atenderán los supermercados

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), presidida por Gustavo Lezcano, informó a ABC el horario de atención de las empresas que forman parte del gremio para estas fechas.

Lezcano señaló que de lunes a miércoles la atención será normal, de 07:00 a 21:30 (salvo las tiendas 24 horas). Entretanto, desde el jueves se ajusta la atención a los compradores; en su mayoría, los locales estarán disponibles de 07:00 a 19:00.

“Para ese día las empresas cerrarán sus puertas más temprano, ya que se busca dar tiempo a los colaboradores para que salgan un poco antes. Hay trabajadores que piden permiso para viajar al interior”, acotó.

La mayoría no abre Viernes Santo, excepto tiendas de conveniencia

En cuanto a Biggie, Stock Express y Superseis Express, que operan las 24 horas, se mantendrán con atención continua durante toda la Semana Santa, sin cerrar. Mientras tanto, El Pueblo atenderá el Viernes Santo en el horario de 09:00 a 21:00 horas.

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En ese día, señaló que la apertura de los puntos de ventas será decisión de cada supermercado. “En un 75% los locales estarán cerrados y el otro 25% permanecerá abierto, con formatos de proximidad o cercanía disponibles (tiendas de conveniencia) durante todo el día”, apuntó.

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Comprar premezclas: ¿el nuevo hábito de consumo de los paraguayos?

En lo que refiere a los hábitos de consumo observados, el empresario manifestó que dependen de las fechas. Actualmente se registra un mayor volumen de ventas de queso, harina, almidón y anís, ingredientes utilizados para la elaboración de la chipa.

En ese sentido, el gremialista destacó que los paraguayos están comprando más premezclas, ya que resultan más “fáciles” para la preparación del menú tradicional. Sumó además que la mandioca congelada, disponible en las góndolas de los supermercados, también está ganando preferencia entre los consumidores.

“El paraguayo está adquiriendo un hábito bastante particular que viene creciendo, al igual que la sopa paraguaya y la chipa guazú, que ya se encuentran prefabricadas para una mayor agilidad en su preparación”, expresó.

Ofertas Porã

El pasado 27 de marzo arrancó la campaña “Ofertas Porã”, impulsada por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) junto a sus empresas asociadas y proveedores. Estará vigente hasta el 5 de abril (o hasta agotar stock) en más de 500 locales adheridos en todo el país y también en el canal digital, con el objetivo de facilitar las compras.

La iniciativa contempla descuentos de hasta el 55% en más de 450 productos en promoción. Entre los productos típicos de la fecha se incluyen harina de maíz, almidón, aceite, margarina, huevos, choclo en conserva, fideos, harina de trigo, arroz, poroto y sal, entre otros.

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Sobre los primeros días de la campaña, señaló que “se está desarrollando bien”, cumpliendo con las expectativas de los consumidores.

“Esperamos que estos días sean clave, con una alta participación de compradores y buen nivel de ventas, dado que muchos trabajadores estarán cobrando sus salarios correspondientes”, concluyó.

Abasto Norte

En lo que respecta a otros centros de compras, en el Abasto Norte de Limpio la atención de los locatarios será de lunes a miércoles de 05:00 a 18:00. El Jueves Santo el horario será de 05:00 a 15:00, mientras que el Viernes Santo el mercado permanecerá cerrado. El Sábado de Gloria la atención volverá a la normalidad.