Temen productores locales las secuelas de la decisión

El Gobierno de China decidió suspender la exportación de fertilizantes con la intención de proteger su mercado interno de la inestabilidad provocada por la guerra en Irán,

Expertos locales consultados advierten que la medida impactará en forma directa en los planes de sus principales socios en América Latina.

Aumenta todo

El presidente de la Capasagro, Ramón Sánchez, dijo que los distintos conflictos aumentan el costo del petróleo, el gas, de los fertilizantes y agroquímicos, hecho que, a su vez, repercute en el costo del flete de los productos provenientes de China.

No obstante, explica que para la zafra 2025 el sector importó grandes volúmenes de productos y que para esta campaña aún cuentan con stocks de agroquímicos adquiridos con las cotizaciones previas a la decisión que tomó el gigante asiático.

Aclaró empero que inquieta en su sector el futuro, o sea, las cosechas venideras de diferentes cultivos.

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Veremos cómo se desarrollan, pero el primer impacto es que hoy los precios subieron en China. Si aún tenemos stock, debemos recordar que aún tenemos zafra y la zafriña.

Recordó que en dos años realizan cinco cosechas, sea de maíz, soja, trigo y otros cultivos, los cuales requieren fertilizantes y agroquímicos, explicó.

Sobre la evolución de la actual situación, dijo que se sabrá al final, pero que el impacto ya lo perciben.

“Las empresas que importan agroquímicos y fertilizantes hacen sus pedidos con cuatro a cinco meses de anticipación. Luego, las industrias disponen de los contenedores, y si el envío proviene de China, tarda aproximadamente entre 60 y 90 días, dependiendo de las condiciones de navegabilidad”, añadió.

Señaló que varias compañías ya pidieron e incluso erraron precios; pero que desconocen si los proveedores respetarán esos valores.

“No sabemos cómo concretarán los chinos los negocios, porque ya hay un impacto de precios al alza”, comentó. Agregó que los nuevos pedidos probablemente tendrán aumentos. Además, la suspensión de exportaciones desde China afectará significativamente a toda la región.