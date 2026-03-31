Paro de buses afectó al comercio y la economía: cuestionan lentitud de autoridades

El comercio y sus trabajadores se vieron nuevamente afectados por la falta de transporte público el último fin de semana, advirtió la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

La organización advierte que la situación perjudicó no solo a los trabajadores que no pudieron llegar a sus empleos, sino que también impactó negativamente en la actividad económica general, con ventas reducidas y mayores costos para quienes buscan alternativas de traslado.

“El comercio se ve afectado, la actividad económica en general queda disminuida y los que trabajan pierden su día o terminan gastando más para poder llegar a sus empleos. La pregunta que nos hacemos es: ¿incapacidad o falta de gestión? cualquiera es un problema porque a estas alturas los temas como el del transporte deberían estar en vía de solución real y efectiva, y no en proyectos o toma de decisiones que no llegan”, destaca el gremio.

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No hay velocidad en las autoridades

Asimcopar pidió que los problemas que requieren mesas de diálogo no lleguen a instancias críticas que deriven en la suspensión del servicio, ya que cada interrupción impacta directamente en los ingresos de los trabajadores y comerciantes.

“Los problemas de los aumentos repentinos del combustible implican una velocidad que parece no tener las autoridades del transporte, ni en los temas de coyuntura ni en los de largo plazo”, señala el comunicado.

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El gremio concluyó que las medidas que se tomen deben ser duraderas y eficientes para que no vuelvan a repetirse las consecuencias de lo que “vivimos el sábado 28 de marzo”, subrayando que el transporte público es “una prioridad indiscutible” para el buen funcionamiento de la economía nacional.