Fiscalía investiga a Eddie Jara por enriquecimiento ilícito

La agente fiscal Yeimy Adle confirmó el ingreso oficial de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara, cuyas declaraciones juradas evidenciaron graves inconsistencias, motivando que la Contraloría General de la República (CGR) presentase una denuncia ante el Ministerio Público.

En conversación con ABC Cardinal, la agente indicó que la Contraloría remitió el reporte a través de una nota que describe indicios de inconsistencias relevantes y que podrían tener implicancias en el ámbito penal.

“La Contraloría hace una investigación patrimonial parcial y nosotros tenemos que ampliar el informe. Si bien es cierto que ya habla de un monto de inconsistencias, nosotros tenemos que corroborar ese monto y, por otra parte, tenemos que ver si esto podría aumentar porque hay informaciones que la Contraloría no solicita y la Fiscalía sí debe solicitar”, explicó.

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Yeimy Adle agregó que como Ministerio Público pueden enviar notas y pedidos de informe a entes privados. Hasta ahora lo que tiene la fiscala en su poder es el dictamen de correspondencia y a partir de los datos contenidos en dicho documento se irá ampliando la investigación.

¿Cuándo imputarán a Eddie Jara?

En cuanto al camino procesal desde la apertura de la causa, la agente informó que el Juzgado de Garantías dispondrá el inicio de la investigación. Si como resultado de la investigación preliminar se obtienen indicios de la comisión de hecho punible, presentará la imputación. Es decir, de momento, no pesa ninguna medida contra Jara.

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Denuncia de la Contraloría contra Eddie Jara

El 13 de marzo, la Contraloría General de la República presentó su denuncia ante la Fiscalía tras el análisis de correspondencias en las declaraciones juradas del expresidente de Petropar Eddie Jara, en las cuales se detectaron supuestas irregularidades.

Además del análisis que detectó depósitos en efectivo, transferencias y gastos que superan ampliamente sus ingresos, Jara tiene sobre sus espaldas millonarios contratos fallidos de combustibles, adjudicaciones a empresas dudosas.

Días antes, ante la inminente denuncia, Jara presentó su renuncia al cargo de titular de Petropar el pasado martes, y ese mismo día el presidente Santiago Peña dio a conocer a su reemplazo: William Wilka.

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