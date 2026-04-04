Minería en Paraguay debe despegar con foco en la industrialización, destacan expertos

El oro es actualmente el único mineral explotado en el país y continúa desarrollándose mayormente de forma artesanal o a pequeña escala. En tanto, otros recursos como uranio, titanio, litio, tierras raras e incluso cobre presentan indicios de potencial y se encuentran en etapas de prospección y exploración, según datos del Viceministerio de Minas y Energía.

Estos últimos son considerados minerales críticos, altamente demandados para la transición energética, pero el desafío es evitar convertirse solo en un país exportador de materia prima, sostuvo el ingeniero de Minas Rómulo Mucho Mamani, referente internacional en la materia. El especialista participará en Asunción en el panel-debate “Minería: construyendo un sector productivo en Paraguay”, previsto para el 22 de mayo, en el marco de la Feria Constructecnia 2026.

“Nosotros somos países tradicionalmente mineros en los que nos hemos enfocado solamente en la extracción y comercialización de los productos. Cuando se saca el mineral de la tierra con bajo contenido metálico, se enriquece para obtener un concentrado. O, si es óxido, se lixivia para alcanzar una alta pureza. Esos son los productos comercializables. Ahora, para ir más allá, como se dice en el ‘downstream’, ya entramos en el ámbito industrial”, explicó.

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Una actividad económica de alto valor

Indicó que la extracción de minerales ya implica generación de valor por los procesos, la maquinaria y la energía involucrados, pero sigue siendo limitada.

El mayor salto económico se produce en la etapa industrial, vinculada a la manufactura, la tecnología y la energía. Como ejemplo, mencionó el caso del cobre en Perú, cuyo valor se multiplica en industrias como la electromovilidad, la electrónica y las redes eléctricas.

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“Es un poco complicado hablar de agregar valor localmente. Si queremos hacerlo, tendríamos que tener fábricas en el país que utilicen ese material. Pero como no las tenemos, lo que producimos es concentrado de cobre o cobre en cátodos”, señaló.

Sostuvo que, sin una industria local que absorba estos recursos, los países quedan limitados a exportar materia prima o productos con bajo nivel de procesamiento.

El problema de la falta de cadena industrial

En Paraguay, tampoco existe aún una cadena industrial minera consolidada, por lo que incluso el oro se exporta sin transformación significativa, indicaron sobre el tema desde la Cámara Paraguaya de Minería.

El especialista advirtió que se trata de un problema estructural en la región. Mencionó que países como Chile tampoco han logrado desarrollar una industria fuerte en downstream y continúan dependiendo de la exportación de minerales o metales refinados básicos.

Por otro lado, remarcó que la tecnología está transformando la minería al reducir costos, incluso cuando la tierra y la roca que se extraen tienen menor concentración de metales.

“Hay minas modernas que incorporan avances como digitalización total, inteligencia artificial y uso de energías renovables”, dijo. Pero, además de la tecnología, subrayó que se necesitan reglas claras para generar condiciones adecuadas. “Debemos trabajar en marcos regulatorios sólidos y en la transferencia de tecnología, para que esta riqueza beneficie a nuestros países”, puntualizó.

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Exploración de uranio y titanio en nuestro país

¿Cuál es la ubicación de nuestro país en cuanto a la minería? Paraguay presenta potencial minero y, en el caso del uranio, ya se cuenta con recursos cuantificados y evaluados geológicamente, lo que confirma su existencia y viabilidad técnica preliminar, señaló el presidente de la Cámara Paraguaya de Mineros, el geólogo Víctor Fernández.

Agregó que con relación al titanio que hasta podría incluir hierro y, probablemente, vanadio como subproducto.

“A corto plazo se tienen tres proyectos, dos de uranio y uno de titanio. Todos se encuentran en etapas muy avanzadas. Se estima que en un plazo de tres a cuatro años se estará en condiciones de iniciar el desarrollo de la mina”, explicó.

Añadió que existen otros proyectos en carpeta impulsados por empresas interesadas en minerales como litio y tierras raras. No obstante, estos aún se encuentran en etapas iniciales de exploración, sin recursos suficientemente definidos ni inversiones consolidadas para su desarrollo.

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El uso de las materias primas

Fernández coincidió en que, si se desarrollan industrias que demanden esta materia prima, los minerales podrían procesarse localmente, generando mayor valor agregado. Sin embargo, advirtió que, ante la ausencia de demanda interna, la salida natural será la exportación.

Respecto al uranio, utilizado principalmente como combustible para plantas nucleares, indicó que su destino dependerá del desarrollo de este tipo de infraestructura. “A nivel regional, el mercado aún está en desarrollo. Argentina y Brasil muestran demanda, mientras que otros países apenas están iniciando proyectos y no cuentan con plantas industriales. En cambio, a nivel global, EE.UU., Europa y China son grandes consumidores que pueden absorber estos minerales”, sostuvo.

En el caso del titanio, explicó que su uso principal está en la fabricación de pigmentos para pinturas presentes en automóviles, electrodomésticos, viviendas y otros productos. Agregó que su demanda es alta en mercados como Brasil, Estados Unidos y países asiáticos.

“El volumen previsto en el proyecto de titanio es muy grande, por lo que el país no podrá absorber toda la producción. Aún no se puede determinar con precisión el mercado final, ya que el proyecto se encuentra en fase de diseño”, indicó.

En tanto que el vanadio, que se obtendría como subproducto de la explotación de titanio, también cuenta con demanda en distintos usos industriales. Y con respecto al hierro, podría ser aprovechado por industrias locales, incentivar la instalación de nuevas plantas o, en una primera etapa, también destinarse a mercados externos, afirmó el profesional.

Constructecnia 2026

Rómulo Mucho Mamani, ingeniero de Minas con 44 años de trayectoria en el sector público y privado, participará en el panel-debate “Minería: construyendo un sector productivo en Paraguay”. El evento se realizará en el marco de la 26ª Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción – Constructecnia, del 21 al 24 de mayo en la Conmebol.

“Hablaremos sobre minerales críticos, tierras raras y la minería en general, y sobre cómo Paraguay puede convertirse en un actor importante. Latinoamérica goza de un gran prestigio por su riqueza geológica y su experiencia minera”, sostuvo.

Mucho Mamani cuenta con especialización en Suecia, Canadá y Japón. Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y conferencista internacional, especializado en tecnología y gestión minera.

Exministro de Energía y Minas del Perú, exviceministro, excongresista y referente del sector, ha recibido múltiples reconocimientos académicos y profesionales. Actualmente se desempeña como consultor internacional en políticas mineras y promoción de inversiones.