Falta de reglamentación de la Ley de Maquila frena inversiones y empleo, advierten desde el sector

En septiembre pasado, el Ejecutivo promulgó la Ley N.º 7547/2025 de Maquila, que moderniza la normativa anterior y apunta a consolidar este régimen como una herramienta para el desarrollo económico del Paraguay. Su finalidad central es promover la generación de empleo formal y de calidad, además de incentivar el crecimiento de las exportaciones con mayor valor agregado nacional.

Sin embargo, a más de siete meses de su promulgación y ser presentada como una ley que “moderniza el marco industrial y económico del país”, aún no cuenta con reglamentación. Esta situación genera preocupación en algunas empresas, considerando que el propio régimen establece que el Ejecutivo debía dictarla entre finales de 2025 e inicios de 2026.

En ese sentido, el consultor y representante de compañías maquiladoras, Daniel Saldívar, mencionó a nuestro medio que la falta de reglamentación “evidencia una disonancia” entre los objetivos de generación de empleo planteados a nivel discursivo y la realidad operativa del régimen.

Sostuvo que existen empresas que ya realizaron inversiones en infraestructura con el objetivo de instalarse en Paraguay, pero que aún no pueden iniciar operaciones debido a que sus proyectos no han sido analizados. “Esta situación no es reciente: se viene extendiendo desde hace varios meses, generando una paralización práctica en la incorporación de nuevas industrias bajo el régimen”, afirmó.

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Proyectos que esperan aprobación

Según Saldívar, actualmente existe “una acumulación significativa” de proyectos en espera de aprobación. En ese sentido, indicó que, en base a conversaciones con distintos actores del sector, el número de empresas en esta situación es relevante, lo que permite dimensionar su impacto en términos de inversión y empleo. Añadió que no se trata de casos aislados, sino de una problemática con alcance sectorial.

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En esa línea, otros asesores de industrias que operan bajo el régimen compartieron la misma inquietud que Saldívar. Si bien, por razones de responsabilidad, pidieron no ser identificados, manifestaron su expectativa de que las autoridades puedan resolver la situación “por el bien del rubro”.

Saldívar comentó además que hay empresas que cumplieron con todos los requisitos hace varios meses y que aún se encuentran aguardando las instancias formales de aprobación.

Impacto en la planificación de inversiones

“En algunos casos, los tiempos de espera se remontan a etapas cercanas a la implementación de la nueva normativa, lo que evidencia que estas demoras se fueron acumulando y hoy empiezan a tener un impacto concreto en la planificación de las inversiones”, señaló.

Una de las finalidades de la ley es la generación de empleo; sin embargo, el consultor sostuvo que el impacto en este punto es directo, ya que mientras los proyectos no se activan, la creación de puestos de trabajo también se posterga.

“Muchas de estas empresas ya tenían planificados procesos de contratación que hoy no pueden ejecutarse, lo que retrasa la materialización de los empleos vinculados a estas inversiones”, indicó.

La percepción de la previsibilidad

Respecto a la competitividad del país frente a otros destinos de inversión en la región, señaló que este tipo de situaciones impacta directamente en la percepción de previsibilidad, un factor clave en la toma de decisiones.

Agregó que Paraguay mantiene ventajas estructurales importantes, pero cuando los procesos operativos “no se alinean con lo proyectado”, estos factores comienzan a perder peso frente a otros destinos que ofrecen mayor certeza en la ejecución.

Malas señales para los inversionistas

En cuanto a las señales que reciben los inversionistas extranjeros, explicó que actualmente se percibe una brecha entre las condiciones inicialmente planteadas y la experiencia operativa. Esto, según aseveró, genera cautela, ya que las empresas empiezan a evaluar los tiempos reales de implementación y la capacidad de respuesta del sistema.

Consultado sobre el riesgo de que algunas empresas desistan de instalarse en el país, sostuvo que, a medida que los plazos se extienden más allá de lo previsto, “es natural que algunas compañías entren en procesos de revisión de sus decisiones de inversión”.

“No se trata de una reacción generalizada, pero sí de un escenario que empieza a aparecer cuando las condiciones operativas no acompañan los planes iniciales”, aseguró.

Finalmente, respecto a las respuestas de las autoridades ante la falta de reglamentación, el profesional indicó que, en reiteradas consultas, le señalan que “se está trabajando en la instrumentación normativa correspondiente”.

No obstante, desde la perspectiva del sector, aún no se observan resultados concretos en términos de normalización de los procesos, lo que mantiene un escenario de incertidumbre operativa.

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“Debemos ser más ágiles”

Por su parte, el presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap), Jorge Bunchicoff, señaló que el decreto reglamentario sigue pendiente, aunque aseguró haber recibido la confirmación de que “sale en cualquier momento”.

“Debemos ser más ágiles para no dar señales contradictorias, pero los inversionistas entienden que, si bien faltó agilidad, la ley se formuló y, por suerte, nadie puso en duda que hay reglas claras”, afirmó.

ABC intentó contactar con representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), pero hasta la publicación del material no obtuvo respuesta.