El suplicio de los pasajeros: esperan hasta tres horas por buses que no llegan

Usuarios del transporte público de Asunción y el Área Metropolitana denunciaron nuevamente el pésimo servicio al que son sometidos a diario, pese al millonario desembolso estatal en subsidios.

Pasajeros de varias líneas se comunicaron con ABC y relataron largas esperas y condiciones de viaje precarias, que evidencian que el dinero público no se traduce en mejoras concretas.

Una de las denunciantes, Graciela Prieto, contó que esta madrugada, unos 50 pasajeros esperaron más de tres horas en la parada de la línea 49, operada por La Limpeña SRL, pues ningún chofer aparecía.

“Hace más de tres horas que estamos esperando, no hay ni colectivo ni un chofer”, expresó. Esta empresa, que integra Cetrapam y está vinculada al exdiputado liberal Celso Maldonado, percibió el año pasado casi G. 12.000 millones en subsidios.

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Más líneas que no cumplen sus horarios

Los problemas no se limitan a la línea 49. Los usuarios denunciaron retrasos en las líneas 23 y 33 de TTL (Transporte y Turismo Lambaré S.A.), donde esperan una hora o más en las paradas.

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Arturo Villalba, usuario frecuente, afirmó: “esperamos como mínimo 60 minutos y viajamos encimados”. En los buses con aire acondicionado cobran un pasaje más caro, de G.3.400, pese a que no funciona el sistema y los pasajeros pasan una odisea con el calor, pues las ventanas de estos buses no se pueden abrir.

TTL percibió en 2025 G. 17.398 millones en subsidios y pertenece a Juan Carlos Aveiro, quien creó Cetrapam, presidida por César Ruíz Díaz. Según los datos, Ruíz Díaz no es dueño ni gerente de ninguna empresa permisionaria.

Otras líneas también registran deficiencias según los usuarios son la 38 que casi no circula durante la noche, mientras que la 96 se descompone a lo largo de todo su trayecto, según usuarios.

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Millonarios subsidios

Estas denuncias se producen pese a que el subsidio estatal al transporte público del área metropolitana de Asunción aumentó un 1.846% en la última década, pasando de G. 20.707 millones en 2015 a G. 402.980 millones en 2025.

A pesar del millonario incremento, los pasajeros siguen enfrentando buses en mal estado, largas esperas y reguladas, dejando en evidencia la falta de eficiencia en la administración de los recursos públicos del sector.