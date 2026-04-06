Más de 15.000 personas visitaron el Complejo Turístico Itaipú en Semana Santa

Entre los espacios más concurridos del Complejo Turístico Itaipú se destacó el Parque Tacuru Pucu, en Hernandarias, que recibió a 4.774 personas. Le siguió el Parque Lineal de Ciudad del Este, con 3.548 visitantes. Asimismo, 3.134 personas realizaron el recorrido turístico por la central hidroeléctrica.

Como parte de la programación, la Asesoría de Turismo de Itaipú ofreció productos tradicionales de la época, como chipa y cocido, además de huevos de Pascua distribuidos entre los asistentes a los diversos atractivos.

Otras opciones también registraron una importante concurrencia. El Sendero del Jaguareté, ubicado en el Tekotopa Centro Ambiental, recibió a 2.061 visitantes. En tanto que la Reserva Natural Tatí Yupí fue visitada por 733 personas, la actividad de Iluminación Monumental convocó a 684 asistentes y el Refugio Biológico de Mbaracayú, en Saltos del Guairá, registró 489 visitas.

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Durante el jueves 2 y viernes 3 de abril, los asistentes participaron en actividades recreativas en los distintos espacios del complejo, acompañadas de degustaciones típicas. En el marco del Domingo de Pascua, el Parque Lineal y el Centro de Recepción de Visitas incluyeron la presencia del tradicional conejo de Pascua, que entregó huevos de chocolate a los niños.

Las actividades también se extendieron al Refugio Biológico de Mbaracayú, donde se desarrollaron propuestas familiares como pintura de rostros, decoración de huevos y juegos recreativos, con entrega de premios y obsequios a los participantes.

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De acuerdo con la entidad, este tipo de iniciativas busca fortalecer la oferta turística durante los periodos de descanso y promover las tradiciones culturales vinculadas a la Semana Santa en Paraguay.