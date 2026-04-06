Nuevo ministro de Economía sería designado esta semana, según jefe de gabinete de Peña

En declaraciones hechas este lunes a medios de comunicación, el jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, Javier Giménez, dijo que el presidente Santiago Peña sigue evaluando candidatos para tomar el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas tras la renuncia del ministro Carlos Fernández Valdovinos la semana pasada.

Giménez dijo que designar a un nuevo ministro de Economía es la “prioridad” actual del Ejecutivo y adelantó que esa designación podría darse “a finales de esta semana”.

El jefe de gabinete del Ejecutivo dijo que hay cinco candidatos en consideración que “le gustan” al presidente Peña, pero se negó a divulgar nombres. Admitió, sin embargo, que hay mujeres entre las personas que están siendo consideradas.

Rumores mencionan como posibles candidatos a tomar el mando del Ministerio de Economía al actual ministro interino Juan José Galeano, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera, y a la exministra de Hacienda y ex jefa de gabinete del Ejecutivo Lea Giménez.

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Javier Giménez indicó que la persona designada deberá tener un “perfil técnico” acorde a la institución.

Crisis y “economía de guerra”

Carlos Fernández Valdovinos anunció su separación del cargo de ministro de Economía el pasado 31 de marzo. La Presidencia de la República afirmó que se trató de una renuncia, aunque Javier Giménez luego dijo que la decisión vino del presidente Peña.

La salida de Fernández Valdovinos se produjo en medio de cuestionamientos por la polémica ley de reforma de la caja fiscal y por atrasos en los pagos del Estado a contratistas (principalmente constructoras y farmacéuticas) que superan 1.500 millones de dólares.

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Además, un marcado descenso en las recaudaciones tributarias y un mal cálculo en las proyecciones del tipo de cambio dólar (que se depreció drásticamente en el último año) incrementaron las dificultades que atraviesan las finanzas del Estado, lo que llevó al entonces ministro Valdovinos a anunciar que Paraguay entraría en una “economía de guerra” para poder cubrir un desfajase de aproximadamente 600 millones de dólares.