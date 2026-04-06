Precios de combustibles: mientras privados suben, en Petropar “están atentos” para ajustar

La tercera ola de aumentos en los precios de los combustibles ya se inició la semana pasada, impulsada por la escalada bélica en Medio Oriente, que encarece el precio de los carburantes a nivel mundial.

Mientras los emblemas privados aplicaron subas de entre G. 600 y G. 1.010 por litro, en Petropar “están atentos como para ir ajustando”, afirmó el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, durante la inauguración de las mejoras integrales del Colegio Nacional de la Capital Bernardino Caballero.

“Todos conocemos las noticias que se están viendo en el Medio Oriente. Medio Oriente provee un porcentaje importante del petróleo a nivel mundial, entonces a medida que va escalando la situación bélica en esa zona del mundo, claramente también va encareciéndose el combustible también a nivel mundial. Es una noticia en desarrollo. Claramente es algo que sigue evolucionando y desde Petropar están atentos como para ir ajustando, siempre teniendo en cuenta el bolsillo del consumidor como una prioridad”, sostuvo el ministro.

Lea más: Comienza la tercera ola de suba de precios de combustibles en emblemas más pequeños

Diferencia de precios de Petropar con privados

Según Riquelme, la diferencia entre Petropar y los privados se explica principalmente por el stock de combustible. “Petropar estaba con una situación un poco más sana en lo que es stock de combustible, entonces lograron cuidar las finanzas de la empresa sosteniendo un poco más el precio. La semana pasada ya iba a ser imposible seguir sosteniendo los precios que se venían manejando y se logró un ajuste todavía menor a lo que fue el ajuste del sector privado y esta semana continuarán las evaluaciones”.

El ministro también advirtió sobre la necesidad de cuidar las finanzas de la estatal. “Hay que cuidar también las finanzas de la empresa Petropar. Recuerden que Petropar es una empresa donde la dueña es el Estado paraguayo, pero en este caso, aparte de cuidar el bolsillo del paraguayo, también hay que cuidar las finanzas de la empresa, porque si no ya entramos en un tema de subsidio de combustible, que es una cuestión en la que no nos gustaría poder entrar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al ser consultado si el conflicto en Medio Oriente continúa, Petropar podría verse obligada a nuevos ajustes, respondió: “Sí, el presidente de Petropar mismo lo dijo. Que en algún momento, si es que esta situación sigue escalando, lo más probable es que se dé un ajuste”.

Lea más: Más emblemas subirán precios de combustibles: ¿qué pasaría si termina la guerra en Medio Oriente?

Los emblemas privados que ya ajustaron

Mientras tanto, los privados ya aplicaron subas importantes. El reajuste alcanzó hasta G. 500 por litro en naftas y G. 1.010 en diésel, según el emblema y el tipo de combustible. Entre los que ya aplicaron los nuevos precios se encuentran Fuelpar, Integral, Enex, Copeg y Petromax, mientras que Petrobras aplicó subas de G. 500 en naftas y G. 950 en diésel desde hoy. Los gigantes del sector, Shell y Copetrol, aún analizan ajustes.

En promedio, el incremento en Petropar fue más moderado, de G. 450 por litro, gracias a su stock más amplio y ahora analiza otro reajuste. “Los emblemas privados tenían un stock mucho más bajo, entonces ellos fueron obligados a subir mucho más rápido de lo que fue obligado a Petropar”, explicó Riquelme.

La situación internacional seguirá marcando el ritmo de los precios, y tanto Petropar como los privados evaluarán ajustes de manera semanal, en un contexto de incertidumbre por la guerra en Medio Oriente.

Lea más: Reportan “mangueras caídas” en estaciones de Petropar por falta de combustible

Los precios aproximados en los servicentros

Tras el ajuste, los precios en estaciones privadas más pequeñas quedaron aproximadamente de la siguiente manera: