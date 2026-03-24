Reportan “mangueras caídas” en estaciones de Petropar por falta de combustible

La reciente suba de precios de Petropar, bastante inferior a la aplicada por los emblemas privados, estaría generando una posible distorsión en el mercado de combustibles, según referentes del sector privado.

La situación también está afectando a estaciones de servicio de la estatal, que se quedan rápidamente sin stock. Desde el fin de semana hasta la fecha, varios servicentros que operan bajo el sello de Petropar reportan “mangueras caídas”, debido a la falta de combustibles.

El problema se agrava en estaciones ubicadas en zonas de frontera con Brasil, donde los bajos precios de los carburantes, respecto al país vecino, atraen a conductores extranjeros. De acuerdo con nuetras fuentes, los servicentros locales estan subvencionando el combustible a los brasileños.

Lea más: Esta es la diferencia de precios de Petropar con los privados: ¿la estatal distorsiona el mercado?

Servicentros de Ciudad del Este con falta de combustible

ABC viene recibiendo reportes de estaciones de la estatal que se están quedando sin combustibles. Una de ellas es la estación de Petropar del km 8, en Ciudad del Este, que se encuentra sin diésel desde el sábado último. El establecimiento pertenece a Miguel Páez, de la firma Sermak.

En Ciudad del Este también reportan falta de combustibles la estación de servicio de la firma Tres J, ubicada en el barrio Obrero “Kapi’i”, de la familia Araujo. Asimismo, el servicentro Petrooeste de dicha ciudad está sin carburantes, al igual que la gasolinera de Juan Ángel Núñez, en el barrio San Miguel, y el servicentro del Grupo Rolo, sobre la avenida Perú, cerca del km 5, tampoco cuentan con diésel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Precios de combustibles vuelven a subir en los emblemas más pequeños

Otra de las estaciones afectadas es la del operador Hugo Enciso, en Caaguazú, y también hay reportes de faltantes en Coronel Oviedo en incluso en Villa Hayes, en el servicentro ligado al senador Basilio “Bachi” Núñez, que estaba cerrado esta mañana.

Petropar alega que no tiene reportes, pero que ventas aumentaron 20%

Consultado al respecto, el presidente de Petropar, William Wilka, señaló que no contaba con esos reportes, aunque indicó que las ventas de la estatal aumentaron en un 20%.

Al insistírsele sobre si esta escasez en los servicentros responde al cuidado del stock disponible, respondió: “También se está cuidando y manteniendo el promedio de ventas con un margen por encima, justamente para tratar de estirar todo lo que se pueda y que el ajuste sea menor”.

El titular de la estatal solicitó que se remitan las denuncias de falta de combustible para su verificación.

Gran diferencia de precios respecto a privados

Mientras los emblemas privados aplicaron dos fuertes incrementos en los precios de los combustibles en menos de dos semanas —impulsados principalmente por la volatilidad internacional derivada de la guerra en Medio Oriente—, Petropar aplicó desde desde ayer un aumento de G. 450 por litro, muy por debajo de las subas de hasta G. 1.730 por litro implementadas por el sector privado, especialmente en el gasoil, clave para la economía.

Lea más: Petropar sube precios de combustibles desde este lunes

En cuanto a la diferencia de precios, los emblemas privados comercializan combustibles entre un 9,7% y un 19,1% más caros que Petropar. En el caso del diésel común, la estatal lo vende a G. 6.700 por litro, mientras que en estaciones privadas alcanza G. 7.980, lo que representa una diferencia del 19,1%. El diésel premium, por su parte, cuesta G. 8.500 en Petropar y G. 9.700 en los emblemas privados, es decir, un 14,1% más.

En el segmento de las naftas, la de 88 octanos se vende a G. 5.640 en Petropar y a G. 6.240 en el sector privado (10,6% más); la de 93 octanos, a G. 6.140 frente a G. 6.740 (9,7% más); y la de 97 octanos, a G. 7.490 en la estatal frente a G. 8.290 en los privados, lo que equivale a una diferencia del 10,7%.