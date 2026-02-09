Tarjeteo en el super: Advierten sobre riesgos de financiar consumo básico

El aumento sostenido del costo de vida está empujando a muchos ciudadanos al endeudamiento, usando la tarjeta para financiar compras del “super” lo cual constituye un riesgo importante para el presupuesto familiar al tratarse de productos de consumo básico como alimentos y otros bienes de uso rutinario, advirtió el economista Víctor Raúl Benítez

El experto afirmó que en los últimos diez años, los precios de los alimentos registraron un incremento del 83%, mientras que la carne aumentó un 50% en los últimos 24 meses, lo que ha golpeado significativamente el bolsillo de los consumidores.

Aumento del tarjeteo

Datos del Banco Central del Paraguay (BCP) confirman que persiste un fuerte incremento de la financiación con tarjetas de crédito que en promedio subió 30,36%, mientras que el segmento de línea de crédito inferior a G. 3 millones repuntó en 53% a fines del 2025. Este nivel agrupa normalmente a los usuarios con salario mínimo o de menores ingresos, y es justamente el segmento que registra mayor incremento en los niveles de deuda a fines del año 2025. Según los datos del Banco Central, este segmento registra una tasa de morosidad del 6,8%, uno de los más altos.

El experto indicó que si bien la tarjeta utilizada correctamente como un medio de pago puede resultar ventajosa por los descuentos y promociones que se vienen incorporando, pero a la vez advirtió sobre el peligro de financiar las compras básicas mes a mes, lo que puede llevar a un sobreendeudamiento en los hogares.

Alimentos sigue liderando

De acuerdo con el reciente reporte de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el rubro de alimentos nuevamente es que mayores incrementos registró en el primer mes del año. La inflación en alimentos en enero registró un aumento interanual del 6,7%, y solo el rubro de frutas y verduras reportó un aumento internaual del 11%

Al respecto, Víctor Raúl Benítez detalló que durante el mes de enero se registraron subas significativas en algunos productos de consumo básico, como la lechuga y el tomate, cuyos precios habrían aumentado cerca del 80%, lo que impactó directamente en el presupuesto de los hogares.

La inflación general en el primer mes del año fue del 0,6% mensual y 2,7% interanual con una proyección de cerrar el año dentro del rango meta establecido en 3,5%. Si bien la baja del dólar ayudó de alguna manera a contener los precios, sobre todo de los rubros importados de la canasta.

Servicios también impactan

En relación con los servicios, el IPC de enero registró un incremento interanual del 3,7%, también con un peso importante dentro del IPC. Sobre los básicos que insumen gran parte del presupuesto de los hogares, Benítez advirtió que muchas familias no logran estar al día con estos servicios.

Indicó que alrededor de 400 mil familias mantienen deudas con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Cuestionó que esta situación se registre en un contexto de crecimiento económico y calificación de grado de inversión. “¿Cómo es posible que un país que tiene grado de inversión y crece al 6% tenga 400 mil familias morosas de la Ande?”, se preguntó el experto.

En ese sentido, indicó que sería interesante que el Gobierno lidere algún plan para sacar a ciudadanos de la listas de morosos, ya que el tener registro moroso suele ser un freno o limitación para que los ciudadanos puedan conseguir trabajos con mejores ingresos y financiamiento para sus emprendimientos.