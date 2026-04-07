Esto responden desde Cavialpa a las declaraciones de la ministra del MOPC

La titular del Ministerio de Obras Públicas, Claudia Centurión, negó que 17 obras públicas estén paradas, como indicaron desde el sector de la construcción.

Admitió, sin embargo, una ralentización de los trabajos por falta de desembolsos y dijo que solamente una obra presentó solicitud formal.

Ante estas declaraciones, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, señaló: “No conozco que haya alguna obra que haya parado legalmente. Lo que sí puedo asegurar es que hay muchas obras que están ralentizadas en su ejecución”.

A renglón seguido sostuvo: “Abandonar una obra es difícil, porque implica liberar todo el personal. Además, para retomar la obra se debe empezar prácticamente de cero. Lo que sí se hace es que se va eligiendo qué hacer y qué no hacer para tratar de no gastar tanto cuando uno ya no tiene posibilidad de seguir gastando”.

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La deuda con el sector de la construcción acumula unos US$ 200 millones en certificados impagos y cerca de US$ 110 millones en intereses por atrasos en los desembolsos.

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“Seguimos en la misma situación de lo que habíamos comunicado hace un mes. Las deudas del Estado con las empresas constructoras continúan, pero no solamente con el MOPC, sino también con otras entidades como Salud, Educación, Vivienda entre otros”, aclaró el ingeniero Sarubbi.

En otro momento, indicó que todas las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, están afectadas por esta situación. “A esto se les suman los subcontratistas que trabajan con nosotros, quienes prácticamente no pueden aguantar sin cobrar”.

En otro momento, mencionó que están trabajando para tratar de solucionar una parte de la deuda con la metodología del Factoraje. “Recibimos una propuesta de cuáles serían las reglamentaciones para utilizar esa herramienta y rápidamente presentamos nuestra propuesta alternativa al Ministerio de Economía”.

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Sarubbi dejó en claro que a corto plazo se debe cerrar esta situación para comenzar a cobrar. “El tiempo corre y hay muchas empresas que no dan más en su situación económica. Además, esta situación también afecta a las obras, ya que muchas no están trabajando al ritmo que deberían, teniendo en cuenta los plazos contractuales”.